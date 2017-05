Sugilanon: Bunga sa tikas

Alcea Maningo

Cangyan, Carmen, Cebu KLANG! Kling! Branggg! My mikagay na pod sa ilawom sa dyip pasaheroan nga gimaneho ni Wilben Duhig. Puno ra ba sa pasahero ang dyip karong buntaga gikan sa Colon. Ang iyang rota kay Colon-Ayala-Talamban. Ikatulo na kining higayon nga may mikagay. Mihana na og yaka ang sakyanan. Mga mulye ang nangatagak tungod sa tuong ligid sa atras. Gipahunong ni Wilben ang dyip. Nahitabo ang unang pagkagay pagsulod pa lang sa dyip sa ‘access road’ padulong sa Ayala gikan sa Gorordo Ave. Gagmayng tipik sa puthaw ang nangatagak ngadto sa karsada. “Unsa man to?” ni Wilben ngadtong Fernando Lapaz, iyang konduktor. “Mga bracket sa mulye,” ni Fernando nga miduko nga mitan-aw sa sementadong karsada samtang nagtindog sa estribo sa dyip ug mikapyot sa luyo. Nagtinan-away ang mga pasahero nga nabalaka sa ilang biyahe. Ang ikaduhang pagkagay nahitabo dihang ni-left turn ang dyip padulong sa South Gate sa Gaisano-Ayala. Usa ka panid sa mulye ang natagak. Wala magtagad si Wilben. Gisundan lag tan-aw ni Fernando ang mulye nga mikaral sa karsada. Apan dihang mo-right turn na ang dyip gikan sa Ayala ngadto sa Arch. Reyes Ave. padulong sa Barracks ug Banilad, nahitabo ang ikatulo ug pinakasaba nga kagilkil. Tulo ka panid sa mulye (leaf spring) ang nangahulog sa karsada. “Ayaw na lang ipadayon imong biyahe, Bay. Basig unsa unyay mahitabo sa sakyanan,” matod sa usa ka pasaherong lalake nga nagtan-aw sa mga mulye nga nangligdas sa karsada “Way kaso sa sakyanan, kay ma-repair man. Ang risgo sa mga pasahero. Puno ra ba kaayo ang dyip,” timang sa laing lalake nga pasahero. “Sige, panganaog na lang mo,” ni Wilben. Gibati niya ang dakong kahinugon sa madawat unta niyang mga plete. Tagsa-tagsa nga nanganaog ang mga pasahero. Imbes mangiyawat kong makamentin sa datahan sa dyip, wa man hinuon mahimo mahimo. Nakadawat na siyag warning gikan sa ‘financing’ nga rematehon ang dyip. Sekanhan ang dyip ug gidatahan kada bulan, kay maoy iyang pangandoy nga makapanag-iyag sakyanan. Apan sigeng kadaot ang dyip. Maghilak ang semana kon dili kini matalyer. “Gibuwisit seguro ka, Bay Wilben,” ni Fernando nga ma­kantalitahon dihang sila na lang duha ang nahibilin sa dyip. Milingkod siya luyo sa drayber. “Himabaye ka man god.” Bisag di tinuod ang sulog-sulog wa na lang motingog si Wilben. Nanghupaw siya nga milantaw sa halayo. Di baya siya himabaye. Matinud-anon siya sa iyang asawa. Apan nasayod siya sa iyang depekto. Napulo na ka tuig siyang drayber. Nakadrayeb siyag taksi ug mga ‘owner’ nga mga sakyanan. Lima ka tuig siyang ‘family driver’ sa usa ka negusyante og bugas. Maayog lakaw ang negusyo sa iyang amo. Wa kini kamatikod nga hapit kada semana tuyuon niyag daot ang sakyanan nga iyang gimaneho. Unya kunsabo niya ang mekaniko. Nag-overprice siya sa suhol sa mekaniko ug sa presyo sa mga pisa. Paglabay sa mga adlaw nakatigom siyag dakong kantidad. Migawas siya sa iyang amo sa rason nga magminyo siya ug modrayeb og dyip pasaheroan. Pero ang tinuod, nakatigom siyag igong igasto sa simpleng kasal ug ibayad alang sa ‘downpayment’ sa sekanhan nga dyip pasaheroan. Karon nakahukom si Wil­ben nga mobalik sa iyang a­­mong negusyante og bugas. Ug misaad nga di na manikas. Ang dyip iya na lang ipabira sa ‘finan­cing.’ Gihamok siya sa bunga sa iyang tinikasan. Misudya kaniya ang kagahapon. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 12, 2017.

