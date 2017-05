Super Suroy: Kaba-Kaba, mangga sa Tubigon, Bohol

(Hulagway kuha ni Allan Defensor)

TALIWA sa presensiya sa Abu Sayyaf Group sa lalawigan sa Bohol, adunay usa ka lugar nga makapadani gumikan ka­anindot sa talan-awon ug ang huyohoy sa hangin kan­sang mga tanom maoy gihimong pinuy-anan sa dekalidad nga mga kabakaba. Makita ang lain laing klase sa kaba-kaba sa kasikbit nga luna duol sa gitamnan sa 1,000 ka punoan sa mangga sud sa 15 ektarya nga bukid sa Barangay Busongon, lungsod sa Tubigon, Bohol. Ang tag-iya sa luna mao si Bise Mayor Edgardo Labella kansang propiedad gisugdan niya og ugmad niadtong tuig 1993 dihang nagtrabaho pa siya sa Office of the Ombudsman Visayas. Unang gitanom ni Labella ang 80 ka punoan nga mangga uban sa iyang ig-agaw nga si Pitoy. Sa paglabay sa katuigan, ang mga kasikbit nga luna gipangbaligya sa tag-iya ngadto ni Atty. Labella (tawag sa mga Bol-anon kaniya) ug iyang gipalit sanglit di pa mahal ang baligya kaniadto ug didto ilang gipun-an og tanom. “Importante ang environment kay atong isilsil sa kabataan ang importansiya kay mangawala nalang tas kalibutan apan kining mga kahoy nga atong gitanom magpabilin. Mao nay atong gihatag nga maayong legacy sa atong umaabot nga henerasyon,” matod ni Labella. Paglabay sa dul-an duha ka dekada, ang mga manga ni Labella namunga ug ang iyang mga silingan didto sa Busongon ang nakapahimulos sanglit iya kining gisuholan sa pag-ipo ug paghakot sa manga paingon sa karsada. Atol sa hot pursuit sa pulis ug military, matod pa sa mga saksi nga didto niagi ang mga Abu Sayyaf sa yuta ni Labella human sa engkwentro didto sa Clarin. Eco Farm Aron pagtabang sa kabataan sa Bohol ug sa mga Sugbuanon nga molusad unya sa ilang ecological tour, ang Bise Mayor sa dakbayan sa Sugbo nipasalig nga iyang tukoran og ecological farm ang nahabiling bakante sa iyang lote. Iya kining butangan og mino-zoo diin iyang plano mao ang pagpalit unya og mga buaya, tigre ug ubang klase sa mananap nga makahatag og atraksyon sa kabataan nga motan-aw nga libre. Angay usab atangan unya sa mga tawo ang paghimo niya og butterfly sanctuary gumikan usab sa daghang kaba-kaba diin adto kini iya ipabarog sa 8,000 metro kwadrado nga luna. “Nagplano ta ug nag-estorya nami ni Boy Jumalon kay sa atong mga kaigsuonan nga daghang species sa alibangbang nia dinhi tungod kay naay mga tanom nato diha nga maoy ilang habitat,” padayag ni Labella. “Atong paningkamotan nga makabaton ta og daghan nga specie sa butterly ug ki­ning kakahuyan nga naa dinhi mamahimong breeding ground sa lainlaing klase sa Ali­bangbang,” dugang sa anak ni Lt. Eugene Labella, beterano sa World War II sa Bohol. Panahon sa kagabhion moamag samtang mopahulay na ang mga kabakaba, mopuli usab og amag ang daghang mga aninipot ilabi na sa punoan sa tambis, molabang sa punoan sa manga, santol ug punoan sa kamanse nga maoy ilang pirmi nga kuhaan alang sa sud-an kaniadto. Gipadayag sa kanhi Ombudsman Director nga kaniadto gagmay pa ang iyang duha ka anak, mao kini ang ilang bakasyonan matag Sabado ug Dominggo diin masinati nila ang kabugnaw ug kapresko sa hangin uban sa yamog sa kabuntagon gikan sa baga nga sagbot ug tanom. Aron malingaw ang iyang duha ka bata, gibuhian niya og sawa, agila, karnero, usa ug ubang klase sa hayop apan dihang gisugdan na og hiringga ang manga, nawala usab ang mga hayop. Gipasabot ni Labella nga kon moretiro na siya sa pulitika, ang lugar maoy iyang tutokan hinungdan nga iya nang sugdan og develop aron makahatag usab siya og maayong legasiya sa kabataan gawas sa iyang pagserbisyo sa publiko.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 12, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.