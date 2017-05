Talk to Papa Joe: Wa ko magdahom

Dear Papa Joe,

Tawga lang ko og Shine, 24 years old. Duna koy ka relasyon karon nga same age ra sab nako. Taudtaud na mi ani niyang uyab, mga three years siguro since college. Nakaila na ang akong parents ani niya kay ilado man ni ilang pamilya sa among probinsya. Maingon ta nga sila dunay kaya.

Karon, tungod sa kasuod namo nga maora na man gani mi og bana ug asawa. Unsa ang naa niya nga butang, ipagamit niya nako, hangtod nga ang iyang sakyanan apil ug siya na mismo ang nagtudlo na ko unsaon sa pag drive. Two weeks ago lang kay nanghuwam ko niya sa iyang sakyanan ug ambot ba nga natarantar lang ko ug nawad-an ko og control ug nabangga ko sa poste. Naguba ang tibuok atubangan sa iyang sakyanan. Dihang nasayud siya, wa ko magdahom nga kadto ang iyang reaksyon nga imbis ako ang iyang pangumustahon, pwerte na man niyang sukoa kay naguba ang iyang awto ug worst than that, iya pa kong giingnan nga ako ang pagastu-on sa guba sa iyang awto.

Maora ko og na shock sa iyang gipakita nako nga pagtratar ug hangtod karon mo text lang siya ug mangumusta kon kanus-a nako ipatrabaho ang iyang sakyanan. Ang problema kay wa pa koy trabaho ug mauwaw ko nga mangayo sa akong ginikanan. Unsaon ko ni?

SHINE

Shine,

Well, pasalamat ka nga sa sayo pa nakita na nimo ang tinud-anay nga batasan sa imong uyab. Tinuod di sab lalim nga maguba ang imong sakyanan. Mahal tuod ug basin lang sab bunga lang to sa iyang kalagot kay basin nasuko ang iyang ginikanan kay tan-aw nila di gyud to iyaha nga sakyanan kay pareho ra mo nga bag-o pa ni- graduate. Pero, Day, out of delicadeza, hangyua lang sa ang imong parents nga mabayran tong damage. Total ikaw may naggamit ato. Then mo-decide ka after kon worth it ba nga ipadayon ang inyong relasyon sa klase sa taras nga iyang gipakita diha nimo.

PAPA JOE

