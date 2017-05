Sugilanon: Malipayong adlaw sa inahan

Israel G. Ybanez

Mayupay, Quiot, Cebu City ADLAW nga Dominggo. Sakay sa V-Hire gikan sa Siyudad sa Sugbo si Felix karong buntaga. Ang dakong gugma niya sa babaye nga iyang gihalaran maoy nag-aghat sa iyang pagpauli sa ilang lungsod. Lima ka tuig na siyang wa mouli sa ilang balay human niya matapos ang kurso sa kolehiyo nga iyang gikuha. Nanganti ni Felix nga dili na siya mopuyo sa ilang balay human sa iyang gradwasyon niadtong panahuna. Ang kalagot niya sa iyang inahan maoy nasilsil sa iyang dughan. “Felix, kon gusto nimong maangkon ang akong gugma, duola imong inahan,” pintok nga pulong ni Marife, usa ka higayon niana nga nagka estoryahay sila. “Marife, di ko gusto nga mosilaob pagbalik ang kasuko ko kang Mama Bebing,” ni Felix. “Mao kanay di ko gusto sa tawo nga makigbatok sa iyang inahan, apuhan ug sa mga igsuon. Mahadlok ko nga buhaton usab niya kini ngari kanako,” hirit ni Marife. Nasayran ni Felix nga namista si Marife kuyog sa iyang kauban sa opisina nga silingan ra usab niya sa Barangay Baliwagan, sakop sa lungsod sa Balamban. Dinhi nahibaw-an ni Marife ang dagan sa kinabuhi ni Felix ug sa inahan niini. Kontra man sa buot ni Felix nga makita ang iyang inahan apan kinahanglan tumanon niya ang sugyot ni Marife nga pakigkitaan iyang inahan nga masakiton. Nagkita silang Felix ug Marife kagahapon sa ilawom sa Marcelo Fernan Bridge, habig sa Lapu-Lapu City. Patay kaayo si Felix sa kaanyag ni Marife ug nangandoy siyang maangkon kini sa hingpit. Nalipay si Felix nga nakita si Noli sa iyang pagkanaog sa V-Hire nga iyang gisakyan dinhi sa terminal sa merkado sa lungsod. Kauban niya sa Baliwagan National High School si Noli nga karon usa ka tag-iyag restawran sa merkado sa Balamban. Ug namahaw si Felix. “Maayo nga mipauli ka, Bay Felix. Naluoy mi sa masakiton nimong inahan. Nahibung lang mi ni Nang Bebing nga way sakit sumala sa nakita sa mga doktor nga mihiling niya, apan naglubog man siya sa banig,” sumbong ni Noli. Way tubag gikan ni Felix nga daling milakaw human makabayad. Sa iyang paklakaw padung sa iilang balay nalantawan niya ang linugdangan sa iyang kalagot kang Mama Bebibg niya. “Karon nga natapos ko na ang kursong akong gipangandoy, ayaw damham Nay, nga mobalik pa ko sa atong panimalay!” isog nga mga pulong ni Feltx sa iyang inahan. Wa paminawa ni Felix ang tubag sa iyang inahan ug daling milakaw nga may gibitbit traveling bag. Way paglubad ang kalagot ni Felix sa iyang inahan. Anak siya ni Mama Bebing niya apan wa siyay nakitang amahan. Alang kang Felix nagtubo siya nga ahaw sa pagpangga sa usa ka amahan. Estrikta kaayo ang iyang inahan. Dili siya makaduol sa ilang mga silingan aron makaduwa sa pareho niyang mga bata. Sanga sa bayabas ang iyang matagamtaman gikan ni nanay. Nahunong ang paghanduraw ni Felix dihang mitimbaya niya ang mga bisita sa iyang inahan. Miduol si Felix sa iyang inahan nga naglingkod sa wheelchair.ug migakos. “Ma, pasayloa ko!” nalitok ni Felix ngadto sa iyang inahan. “Kalimti kana, Dong Felix. Malipayong adlaw kini alang kanako sa imong pagtunga aron mahibawo ka nga ikaw maoy modawat sa akong bahin kon adunay mahitabo nako,” ni Mama Bebing niya. Gikumpisal sa iyang inahan nga pagpangga iyang gibuhat aron tul-id nga dalan subayon sa iyang anak. Nasabtan ni Felix ang tanan. Nakalitan ang tanan nga nakita si Bebing nga tarong mitindog nga malipayon. Migakos si Felix nga mihunghong, “Happy mothdayMa,” (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 13, 2017.

