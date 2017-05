Tambagi ko Noy Kulas: Cute kuno

Dear Noy Kulas, Tawga lang ko sa ngan nga Reina. Lovelife gihapon ni ang akong problema. Pero tagsa ra ni nga estorya sa kinabuhi sa gugma. Kaslunon na ko karong tuiga sa akong boyfriend for three years. Karon nagtrabaho ko usa ka dakong kompaniya. Naa koy kauban nga lalake nga akong ma describe nga cute, kusog og sex appeal. Wa ko magdahom nga magkasuod mi hangtod nga nanguyab siya nako bisan nakahibawo siya sa akong situation. Kay ganahan sab ko, wa nako siya gibasted pero wa sab nako sugta. Usa ana ka higayon, nagkuyog ming duha sa pagpangaon ug nag-inom pa. Hangtod nga iya kong gidala sa usa ka motel kay kuno mamahuway ra mi. Apan gisuwayan ko niyag hilabot. Bisan ganahan ko niya wa nako i surrender ang akong pagkababaye kay bisan ang akong pamanhunon wa mo-attempt ini. Human ato wa na ko managad niya bisan nagsige na siya og sorry. Noy, moangkon ko ganahan ko niya mao nga ga­libog ko unsay akong buhaton ana niya. Please tambagi ko. REINA Reina, Kanang klaseha sa lalake kuyaw. Tan-awa ra gud, wa siyay respeto nimo tungod kay bisan maingon tang punga nga wa moy relasyon, gidala ka niya sa motel. Nagpahimus siya sa higayon kay basin nakabantay siya nga ganahan ka kaayo niya. Nakigsuod ka niya ug nikuyog sa pagpakig-inom nga di unta angay tungod kay naghatag kini og hint sa lalake nga ganahan ang babaye. Kana bisan kon suod na mong managhigala. Okay ra unta kon grupo mo nga nanglakaw ug nag-inom. But kon kamong duha ra, unsa may masulod sa ulo sa lalake niana? Unya nikuyog pa gyud ka sa motel. Unsa may buhaton sulod sa motel? Ayaw pagtuo nga mamahuway ra didto. Lain ang iyang tuyo nimo. Way ayo nang mao nga lalake kay nakahibawo na siyang kaslunon ka, miarangkada lang gihapon. Ayaw pagpadala sa tentasyon. Tagda siyag balik apan paglikay na. Ayaw na pagkuyog niya bisan kon ganahan ka niya kay cute. Kana ra bang cute di na mohangtod kay motiguwang tang tanan. Ang importante sa tawo ang karakter, iyang batasan. Mag-unsa man nang barog ug dagway kon ang iyang pagkatawo laksot pa sa bati? Kaslunon ka na, di ba? Unya ang imong boyfriend wa mohilabot nimo. Kana nagtimaan sa lalakeng maayo og karakter kay wa mamugos kon di gusto ang babaye. Nagrespeto siya. Kana timaan sa gugmang tiunay. NOY KULAS (kulassuper@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 13, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.