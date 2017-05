Balak: Mamumuo

Melchor U. Yburan

Sto. Nino, Suba, Pasil, Cebu City Ang nangigdal, tabunon nga unod

Sa imong mga bukton –

Ingon man ang bus-ok mong dughan

Ug ang katigson sa piskay mong lawas –

Maoy hingpit nga kamatuoran

Nga ikaw mao ang larawan sa kakugi.

Nag-antos sa matag adlaw

Aron pagsulbad sa mga suliran

Nga kanunayng naghasol sa kinabuhi mo. Ikaw mao ang buhing kahulogan

Sa tinuod nga tinguha sa pagpanimpalad,

Kay ang tanghaga nga pagasulbaron mo

Tugbangan mo man og kakugi –

Kay gikinahanglan man gayud

Nga dunay katumanan ang mga Damgo,

Samtang dili pa moabot ang Tinghulaw

Nga maoy mopabagtok sa mga lapok

Sa nagwanang, nagmingawng pilapilan. Wala nay maisip nga Dominggo

Ang adlawng tingpahulay sa semana

Diin hilom kaayo nga gibugtaw

Sa kugihan, mainantuson mong anino –

Ang nagkuros mga badlis sa kapalaran,

Kay ang tanan managsama lamang

Nga gipatuloan mog daghang singot.

Diha sa kanunayng pagdis-og sa higayon

Nahulagway ang lunhawng pangandoy

Nga gibugtaw sa sama kanimo

Nga may gugma pa sa pagpakabuhi.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 14, 2017.

