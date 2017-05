Mga chika sa Mother’s Day

ANG Kapuso star nga si Lovi Poe super excited sa iyang bag-ong pelikula sa Regal films production.

Human nato siya makita sa "The Escort," siya ang makapartner ni Vhong Navarro sa "Woke Up Like This." Ikaduhang pelikula na kini nila. Ang una, "Shake Rattle and Roll".

Riot sa kataw-anan ang pelikula nga gibituonan usab nilang Joey Marquez ug Bayani Agbayani sa direksyon ni Joel Ferrer, ay'g saba!

Grabe ka mga competitive sa mga I Candidate sa I Can Do That nga silang Sue Ramirez, Wacky Kiray, Jc Santos, Arci Muñoz, Daniel Padilla, Gab Valenciano, Cristine Reyes ug lakip na sa na-evict nga si Pokwang.

Matag Sabado ug Dominggo gitangan gyud kini labi na karon nga nagkaduol na ang grand finals. Grabe ang gibuhat sa mga celebrity dinhi para lang mabuhat ang nagkadaiyang talento.

Naay nasakit, nasamdan, nagkabukol ug uban pang aksidente atol sa rehearsal pa lang para lang makakuha og puntos ug mahimong mananaug.

Naa say nakaplagan dinhing labtim ang Daniel ug Arci, wa ta kahibawo asa ni padung ang ilang tupo-tupo.

Si Cristine ug Daniel dili gyud magpalupig bisan unsa kalisod sa gitawag nila nga buwis buhay.

Apan dili sad paulahi ang uban ug laban kong laban. Ay'g saba!

Sa mga "Kimerald" fans siguradong nalingaw ug naghudyaka dili lang sa ilang bag-ong teleserye kon dili sa guesting sa duha sa "Magandang gabi Vice".

Ang mga naglaum pero mihunong na ug sa mga lunod patay nga panatiko sa tambalang Kim Chiu ug Gerald Anderson sobrang kilig sa serye nilang "Ikaw Lang ang Iibigin."

Si Vice mismo wala sab kapugngi ang iyang pagka-fan sa "Kimerald".

Kinsa man sab gud ang dili makasyagit sa kilig sa dihang hisgutan sa duha ang ilang past nga relasyon ug ang paghanduraw sa ilang naughty moments.

Sa atong nasabtan morag walay tarong nga closure ang duha apan ang kemistri nila wala gyud mawa human sa 10 ka tuig.

Nakaseguro ko nga daghan usab ang naka-relate nilang Kim ug Gerald ug mosamot pang malingaw ug makilig kon padayon ninyong totokan ang serye sa dili pa mag-Showtime "Ikaw lang ang iibigin". Ay'g saba!

Happy Mother’s day sa tanang mga inahan, momi, mama ug momshie. Daghan salamat sa inyong mga greetings as in salamat gyud, ay'g saba!