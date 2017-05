Super Blowout: Welcome, Baby Zia!

Gibunyagan. Gibuboan sa pari og balaang tubig ang ulo ni Baby Zia samtang gikugos sa iyang amahan nga si Donie Evalle ug nagtan-aw ang inahan nga si Tiffany Andrino uban sa mga ninong ug ninang. Sa bunyag, nadawat sa bata ang espirituhanong gasa gikan sa Ginuo ug napapas ang panulondon nga sala gikan sa unang mga ginikanan nga sila si Adan ug Eba. (Hulagway gikan sa Facebook page ni Donie Evalle)

NANAY, Mommy, Mama, Mother, Momshie, Inay, Mom, Mader, ug uban pa ang tawag sa mga babaye nga naghimugso nato ug bisan kadtong dili nato kadugo, apan maoy nagmatuto, nagmahal ug nagpangga nato. Karong adlawa, gisaulog nato ang Mother's Day. Ang kasaulogan dili lang alang sa mga inahan kondili alang usab sa mga babaye nga nagsilbi nga mga inahan ug nagmatuto sa mga bata nga biniyaan sa mga ginikanan, mga iyaan nga guardian sa ilang mga pag-umangkon, mga maguwang nga nagga­bay ug nagpadako sa ilang mga manghod ug mga tawo nga giila nato nga mga inahan bisan kon dili kadugo o tig-unsa. Ang mga bata kay mga anghel nga blessing gikan sa Gi­nuo ngadto sa mga ginikanan. Ang makabaton og anak ang pangandoy sa mga inahan sa pagpuyo dinhi sa kalibotan. Sigon sa daang panultihon, way makatupong sa gugma ug pagpangga sa inahan ngadto sa ilang mga anak. Si Tiffany Andrino, 27, gibati og tumang kalipay dihang gihimugso ang iyang unang liwat. Usa kini ka maanyag nga bata nga nitimbang og 5.15 lib­ras ug kini ginganlan og Zia. Si Donie Evalle, partner ni Andrino ug amahan sa bata, niasoy nga pipila ka oras sa wala pa matawo si Baby Zia, sagol ang iyang gibati, labi na nag-inusara lang siya nga nagbantay ni Tiffany sa ospital nga hapit na manganak niadtong higayona. “Excitement nga naay pagkahadlok kay kahibawo mi dili ingon niana ka sayon mag-raise og baby, challenging,” pahayag sa 28-anyos nga amahan, nagpuyo sa Brgy. Mabolo, siyudad sa Sugbo. Niadtong Abril 29, 2017, nadawat ni Baby Zia ang espirituha­nong panalangin gikan sa kahitas-an ug pagtuo sa pagka Kristiyano human kini gibunyagan sa St. Joseph the Patriarch Parish sa Barangay Ma­bolo. Ang mga ninong ug ninang sa bata kay naglakip sa mga barkada ug higala nila ni Donie ug Tiffany. Lima pa lang ka buwan ang bata apan karon pa lang nagplano na sila sa pagpangandam sa kasaulogan sa unang adlaw nga natawhan niini. Si Donie nangandoy nga si Zia magtubo nga mahimsog, matinahuron ug mahadlukon sa Ginuo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 14, 2017.

