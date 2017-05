Vallena: Pasingot

KON ang imong lawas naanad na sa pasingot, mangita diay kini. Sama nako nga nagdako sa kabus nga pamilya nga ka­da adlaw mokayod. Nagdako mi sa akong manghod sa pagpangahoy aron dunay ikasugnod sa abuhan, maghakot og tubig, manglimpyo sa balay, mag-atiman sa mga hayop. Bisan duna mi mga buhat sa balay, naa gihapon mi panahon sa pagduwa, sagad pasingot gihapon. Nakahinumdom ko, yano ra nako nang daganon ang mga lima ka kilometro nga magtulod sa paligid nga ligid sa motorsiklo gamit ang kawayan nga pala nga pangtulod ug pang-brake. Bisan minyo na ko, kay wa pa may linya sa tubig kaniadto, naanad ko sa pagsinangay. Mao tingali nga bisan sa edad nako karon, wa koy maintenance nga tambal. Mas dali ra sab ko maka recover. Ning uwahing mga adlaw hinuon, maorag kapoy kanunay ang akong paminaw kay dugay nang wa ko makapasingot, labina sa pagsikad sa akong mountain bike. Giabog na gud. Tinuod gyud diay ang giingon nga kapuyon ang lawas nga way pasingot kon naandan na niini ang pagpagawas sa singot. Daghan na ang nagsige og sulti nako sa pagpasingot, labina ang akong asawa kay nidako na kog maayo. Mga butones sa akong mga polo maorag mangatangtang na. Namalik Sa Facebook, akong nahibaw-an nga hinayhinay nang nibalik ang akong mga amigo nga taudtaud na sang nipahuway. Nakit-an nako sila si Paul Perez ug Ivin Du. Dugay na kong wa makakita nga nisikad sila. Si Paul busy na sa iyang negusyo sa Mandaue city. Ambot kaha ni Ivin. Kuyog siya ni Nanding Miranda, usa ka negusyante nga higala sab sa lain nakong folding bike buddy nga si Jay Garganera. Ang biliban nako ni Nanding kay bisan sa iyang edad nga maguwang nako og hapit duha ka dekada, taas pa kaayo og lahutay. Gitawgan kong Jay ug ni-confirm sa lahutay ni Nanding sa sinikaray. Bitaw, ka daghan sa mga taas nag edad nga grabe pa kaayong mosikad. Samot nang maglisod kog uban sa mga sikad nila ni bay Ramon Villamor ug sa among mga higala. Cordillera Challenge Congratulations sa akong mga higala nga sila si Allan Loyao, Jun Miñoza ug Wendel “Pokey” Valeriano nga nakahuman sa gitakdang oras sa Cordillera Challenge 2017. Akong gi-chat si bay Jun kon unsa ka lisod ang rota. Matod niya 30 kilometros ang dulhog, 30 kilometros ang tungas. Base sa akong search sa rota, daghan sa mga gianan dunay mga bato ug pebbles. Segurado kong dunay gipamikugan bisan nagdulhog. Bikugan man gani ko nga di pa lagyo kaayo ang biyahe, unsa na kaha ang giagian sa akong mga higala nga duna pay gitakdang oras sa paghuman. At least, napuslan ang ilang hapit kada adlaw nga sinikaran. Congrats, mga migo!

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 14, 2017.

