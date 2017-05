Sugilanon: Igo na ang pagpasaylo

Fred Fuentes Monternel

Lorega Proper, Cebu City DOMINGO. Naglagiting ang kainit sa adlaw nga gidulot sa kuwaresma sa tibuok palibot sa simbahan sa Katedral. Sulod sa simbahan naglingkod sa lingkuranan si Angelie nga naghulat sa hapunon nga misa. Unya dihay miduol ug mitupad paglingkod kaniya. Nakuratan si Angelie dihang milingi siya. “Josephus!” ni Angelie nga nahingangha. “Dugay na kong nangita og higayon nga makigsulti nimo, Gelie,” ni Josephus. “Makigsulti? Bahin sa unsa?” “Gusto kong mangayo og pasaylo sa sala nga nabuhat ko nimo, Gelie. Pasayloa ko sa pagluib ko kanimo sa atong relasyon!” Hugot nga gitutokan ni Angelie si Josephus. Milanat og duha ka tuig ang ilang panag-uyab. Si Angelie nag-maestra sa usa ka eskuylahan sa siyudad, samtang usa ka call center agent si Josephus. Tungod sa hilabihang gugma ni Angelie kang Josephus, kadaghan na niya matugyan ang iyang pagka babaye ngadto niini. Swerte lang nga wa mobunga ang ilang romansa. Nagkasabot na sila nga magpakasal, apan wa damha nga nasakpan ni Angelie nga may laing babaye ang gikabuangan ni Josephus. Kauban ni Josephus nga usa sab ka call center agent. Hilabihang guola ni Angelie. Wa siya magdahom nga magbudhi kaniya si Josephus. Bisan sakit sa dughan nadawat da ni Angelie ang iyang kapakyasan sa gugma ni Josephus. “Salamat nga nakaamgo ka sa imong sala nako, Josh. Ug giatol pa nimo sa kuwaresma ang imong kahiamgo!” “Gibulagan na nako si Ara. Gusto kong mag-uliay ta sa atong relasyon,” miginhawa si Josephus nga milingi kang Angelie. “Busa, pasayloa ko, Angelie!” Unya didto sa altar gibagting sa sakristan ang kampanilya nga iyang gigunitan; timailhan kini nga sugdan na ang misa. Ug nagkadungan nga mitambong sa misa sila Angelie ug Josephus. Dungan silag pangalawat. Pagka human sa misa dungan sab silang naggula sa simbahan. Samtang naglakaw padayon silang nag-estoryahay. “Napasaylo na ba ko nimo, Gelie?” ni Josephus nga luyloy ang mga mata nga mitan-aw kang Angelie. “Dugay ko na man ikaw nga gipasaylo, Jos! Makapasaylo gani ang Diyos natong tanan, ako pa kaha nga tawo lamang!” ni Angelie nga mitan-aw sa panagway ni Josephus. “Salamat, Gelie!” ni Josephus nga mihayag ang nawong. “Kon mao na, uyab gihapon ta!” “Ay, dili! Gikasubo ko, Josh. Igo na nga gipasaylo ko ikaw sa imong pagluib kanako. Apan may lain na kong uyab nga akong gihigugma ug nahigugma sab nako sa tiunay. Tua, ay, bag-o lang nahiabot ug nag-parking sa iyang sakyanan atubangan sa Patria. Siya si Romy nga magkuha nako aron ihatod sa among balay.” Gibiyaan ni Angelie si Josephus nga wa makatingog samtang nagtindog atubangan sa simbahan. Gilantaw niya si Angelie ang migawas sa ‘gate’ sa Katedral ug milabang paingon sa Patria diin naghulat ang bag-ong uyab niini. Bisan nagligiting ang kainit sa adlaw niadtong hapuna, ingon sa wala kini mabatyagi ni Angelie nga nagpmahit sa iyang panit. Malipayon siyang miduol kang Romy. Migaan ang iyang dughan nga nakahatag og pasaylo kang Josephus.(KATAPUSAN)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 15, 2017.

