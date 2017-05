Talk to Papa Joe: Nakapamabdos

Dear Papa Joe, Tawga lang ko sa ngalan nga Mr. Tigas nga taga Manduae City, 40 anyos na ang edad ug minyo. Minyo ko ug dunay duha ka mga anak, Usa ko ka driver mechanic ug di malikayan na naay giingon na basta driver sweet lover. Sige mi og away sa akong asawa kay anderon lang ko ani niya hangtud nga niabot ang time nga ni rebelde ko ug nakat-on ko og pangabit, di lang ka usa o kaduha kon di sa makadaghang mga higayon. Hangtud nga siya naka rea­lize duna sab siyay mga sayop nga nahimo. Pero bisan pa sa akong gibuhat, wala nako pasagdahi ang akong mga anak ug siya. Bisan naa koy bisyo kay pwera bu­yag maayo man ko nga pag ka driver. Mang-ayo usab ko og mga sakayan mao nga makakuwarta gyud ko. Hangtud nga nakahimamat ko og batan-on nga call center agent ug sa sige nako og maintain sa iyahang sakyanan, siya na ang akong gi- maintain. Mao ni ang problema karon kay namabdos man ang kanahan nga unta sabot sabot namo nga duwa duwa lang kay naa koy pamilya. Kahibawo ko nga sayop ang akong gibuhat pero naghuwat lang gihapon ko sa imong tambag parte aning akong sitwasyon karon. Unsa may akong buhaton? MR. TIGAS Mr. Tigas, Maayo kay nasayod ka nga sayop ka. Sa tinuod lang, di man excuse nga mangabit kon wala ka makauyon sa imong asawa kay basin naay rason ngano na ing-ana siya. Kay kon bati pa siya, wala ta ka mangasawa niya, di ba? Kon unsa may rason, kamo ra gyud unta nasayud niana. Well ang akong masulti nimo mao nga sultihan nimo sa tinuod ang imong asawa kay di sad lalim nga pasagdan to nimo ang imo napamabdosan. Hatagan gyud to nimo og pagtagad kay luoy baya ang bata. Pero kon unsa may resulta sa pag tug-an nimo sa imong asawa, kinahanglan nga atubangon na nimo kay imo man na tinuyuan. Hinaot pa nga mahimo ning leksyon sa mga nakabasa nga di rason nga mangabit tungod kay bati og batasan ang inyong pares. PAPA JOE (sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 15, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.