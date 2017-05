Martin: Jodi, Xian nilingaw sa mga Cebuano

ON time gyud silang Jodi Sta. Maria ug Xian Lim sa ilang promo show niadtong Biyernes sa Ayala Terraces. Eksakto alas singko nigawas sa stage si Xian ug solo nga nikanta sa “Gayuma” ni Abra. Dayon nisunod si Jodi nga nikanta og “Flashlight” ni Jessie J. Usa-usa ra ilang gikanta. Walay front-act. Dapat unta naa to aron padugok. Nagdali sila kay maorag gisingit ra kuno to ilang pagbisita sa Cebu. Nigawas silag balik sa stage aron na magpasalamat ug i-promote ang ilang pelikulang “Dear Other Self” nga showing na ugma, Mayo 17. Lovelife Excited pareho silang Jodi ug Xian sa ilang pelikula kay nilarga pa sila og Bangkok aron didto mag-shooting. Matod ni Jodi nga dili love triangle ang estorya sa ilang pelikula kundi bahin sa mga life-changing decisions. Sa wala pa ang interbyu nihunghong ang taga-Star Cinema-Manila namong mga press nga bawal mangutana bahin sa lovelife. Pero naa gihapoy nangutana kang Xian bahin ni Kim Chiu. Maayo na lang way nangutana ni Jodi og Jolo Revilla. Guba untang mood ato! Q and A Human sa “Dear Other Self”, dunay upcoming teleserye si Xian samtang si Jodi duna pa’y laing pelikula nga himuon karong tuiga kauban silang Ian Veneracion ug Richard Yap. Apan wala na mohatag og detalye ang aktres. Medyo niitom si Jodi kay gikan kuno sila nag-beach sa iyang pamilya plus duna sad silay mga scene sa Dear Other Self nga nabuwad sila sa init. Human sa Q and A sa Café Laguna, diha pa lang nangaon silang Jodi ug Xian. Gikan sa Ayala, diretso sila sa Mactan Airport alang sa 10 p.m. flight nila sa Manila. Cancer Wala gyuy gipili ang breast cancer. Hasta ang kanhi Kapamilya game show host nga si Jaymee Joaquin na-diagnosed karon sa maong sakit. Katong nag-abang pa ko sa Labangon mao ni siyay akong paboritong tan-awon pirme makadlawon human sa PBB. Ang akong best friend niadto sa college 10 katuig nag-antos sa maong sakit hangtod nga nakabsan gyud intawon niadtong 2008. Tulo sa mga kauban namo sa buhat ang naigo usab sa maong sakit. Ang una suwerte nga naka-survive. Ang ikaduha, nitaliwan na. Ang ikatulo, nag-chemo karon. Mga pangaliya sa mga nag-antos sa hilom.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 16, 2017.

