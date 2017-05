Oplan Tuli sa Catmon

Giandam sa pagtuli. Pipila ka mga bata ang giandam sa pagpahigayon og operasyon sa tuli sa Barangay San Jose, lungsod sa Catmon dili pa lang dugay. (Blessie Carmel Mae Midel, CNU interns)

ANG Sacred Heart School- Ateneo de Cebu Batch 2001 nipasiugda og Oplan Tuli 2017 Charity sa Barangay San Jose, lungsod sa Catmon, dakbayan sa Sugbo sa miaging adlaw. Si Konsehal Jeff Walther Oyas, committee on health, maoy nangulo sa operasyon tuli sa barangay. "Naghunahuna ko unsay maayo nga project since summer man, timing sab nagkakita mi sa akong batchmates, nagka-istoryahanay mi," sigun ni Konsehal Oyas. Kadaghanan sa batchmates ni konsehal kay mga doktor ug nars, siya misugyot nga magpahigayon og libreng tuli sa maong barangay. "Kini tabang sumbalik sa mga tawo dinhi sa barangay. Perfect timing walay klasi, unya daghan bata diri. Luckily, excited man kaayo akong mga kabatchmates sa idea ani ug motabang," dugang niya. Pito ka mga doktor ang SHS-Adc alumni ang nitambong. Adunay 11 doctors ug 11 nurses gikan sa Chong Hua Hospital ug UC-Med ang niboluntaryo mutabang alang sa Oplan Tuli. Si Kapitan Ferdinand Allego mapasalamaton sa mga ayuda ug ambag ug sa tanang volunteers sa Oplan Tuli 2017. "Una sa tanan kaming mga barangay officials mapasalamaton nga ania ni nga programa, sa mga kauban ni konsehal Oyas, Sacred Heart School batch 2001, sa mga doktor ug nurses nga nagkatapok ug nitabang. Sa walay pagduhaduha ako nitugot gayud ani," sigun ni Kapitan Allego sa San Jose, Catmon. Kini ang pinakaunang higayon sud sa taas nga panahon nga adunay libreng tuli sa Barangay San Jose. Sayo nga nitambong ug nagparehistro ang mga bata nga giubanan sa ilang mga ginikanan. Mapasalamaton usab ang mga ginikanan sa mga bata kay kini libre ang tanan gikan sa pagparehistro hangtud sa mga tambal nga ilang madawat. Adunay gitagana school supplies ug snacks sa mga bata. "Saona adto gyud sa munisipyo magpatuli, layo-layo gamay dinhi unya adunay bayad. Wala pay labot sa tambal. Karon libre gyud ang tanan mao nisayo mi, excited sad kaayo ni akong anak magpatuli," sigun ni May Sudaria, inahan ni John Ian Sudaria, 8. Adunay 72 ka mga bata ang nagpalista apan 62 lang ang natuli tungod kay napulo kanila ang wala nipadayun dala sa kulba ug kahadlok. Kining kalihukan isip usab tinuig nga panagtapok sa mga alumni ug gusto nila nga motabang osab sa isigkatawo. Makita sa ilang nga gawi nga sila nagmalipayon sa ilang na­buhat ug nagmalipayon osab ang mga ginikanan ug mga opisyal sa barangay. Greshele Mamac, Blessie Carmel Mae Midel, CNU interns

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 17, 2017.

