Sugilanon: Imbitasyon

Alcea Maningo

Cangyan, Carmen, Cebu LUNES. Alas sayis sa bun­tag. Nakadu­ngog si Nelson og mga tunob sa karsada nga naglugsong padulong sa i­­­yang tindahan samtang nagpa­­lansad sa iyang manok nga hiniktan. Nagduda siya nga si Rudy ang moagi. Kada adlaw kini nga mag-hike basta di lang mag-ulan. Mipahipi si Nelson sa bungbong sa tindahan niyag sari-sari. Di siya gustong mopakita sa higala. Nahadlok siyang sukmatan, kay wa siya mosanong sa imbitasyon ni Rudy nga nagsaulog sa ika-60 nga sumad sa adlawng natawhan. Way ikarason si Nelson, kay nagalgal sa mga barkada nga di siya patambungon sa party ni Rudy. Nagkaduol na ang tunob. Gilili ni Nelson sa kanto sa bungbong. Mao gyud hinuoy nasugatan sa iyang panan-aw si Rudy nga nagtan-aw kaniya sa gilay-on nga duha ka dupa. “Bay Nels, Maayong buntag, Bay!” ni Rudy nga nagpahiyom. Nakapanglad-ok sa iyang laway si Nelson nga du­­gayng nakatingog. Wa siya magdahom nga motagad si Rudy kaniya. Ulitawong guwang si Nelson, 61 nay edad. Nangipon siya og puyo sa balay sa iyang maguwang. Nahinumdom siya nga gihikayan siyag dako sa iyang igsuon sa pag-edad niyag 60. Giimbitar niya si Rudy ug mitambong gyud kini. Dihang si Rudy miimbitar niya wa siya motambong, Maong gibati siya og kaulaw ug kahigwaos kay wa siyay ikarason. Kagahapon (Dominggo) mao ang ‘adlaw’ ni Rudy. Didto sa buwangan si Nelson uban sa iyang mga barkada. Alas sayis pa sa hapon gusto na si Nelson nga mobiya, apan gihawiran siya sa iyang mga barkada kay si Nelson ray giimbitar ug sila wa imbitara. Usa ka CPA si Rudy. Hingamigo sa mga hingamigo sab. Motagad siya kang bisan kinsa. Dili siya matapobre, apan naglikay siya sa mga tawong burokinto, labi na ang mga palahubog. “Maayong buntag, Bay Rud. Ikaw man diay!” ni Nelson nga mikanga. “Morag way dag-om. Basig mahuman gyud karon akong hayk. Di samas ubang adlaw nga mosakay kog traysikol balik sa balay tungod sa ulan,” ni Rudy. Naglibog si Nelson nga wa gyud mohisgot si Rudy sa imbitasyon niini kaniya. “Bay, pasensiya na nga wa ko kaadto sa imong birthday. Nakainom man god ko sa buwangan. Nakatulog ko ug lawom nang gabii ko nakamata,” ni Nelson nga namakak kay wa makapugong sa iyang kahigwaos. “Okey ra, uy! Way problema nako, Bay. Enjoy ra ko sa akong birthday. Pero mas enjoy ko kon miadto ka pa,” ni Rudy. “Sorry gyud kaayo, Bay,” ni Nelson nga miduol kang Rudy ug migunit sa kamot niini. “Abi nimo, Bay,” ni Rudy, “dili tanan nakong higala akong giimbitar. Ikaw, kay giimbitar tika, giila tika nga importante nga higala. Pasidungog nako nimo ang akong pag-imbitar. Gihatagan tikag importansiya. Apan way pinugsanay. Imo gihapon ang katungod kon motambong ka ba o dili. Kon ang hukom nimo dili, gi-respeto nako ang imong hukom. Dili na igong hinungdan nga makaguba sa relasyon natong managhigala.” Nagpahiyom si Rudy. “Salamat, Bay, kon mao kana,” ni Nelson nga misamot ang kaulaw. Apan miyango si­­ya kang Rudy sa dayong tali­­kod niini aron mopadayon sa iyang pag-hayk. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 17, 2017.

