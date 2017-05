Talk to Papa Joe: Bawos bawos

Dear Papa Joe, Tawga lang ko sa ngalan nga Aira, 23 years old, dalaga. Napakyas ko sa gugma kay ang akong gusto naa may uyab. Wa sad siyay gusto nako. Sa mga panghitabo, nahimo kong obsessed niya ug wala nako kasabot sa akong pagkatawo niadtong pa­nahuna nga gusto nako siya na gyud. Pero di man gyud ko niya type kay loyal baya siya sa iyang uyab. Niabot sad ang panahon nga naka recover ko ug dinhi nagsugod ang akong suliran kay may kauban ko sa trabaho nga usa ka ehenyero ug na­kagusto siya kanako. Pero ang nakapaet, wala ko kagusto niya. Buotan man unta siya ug stable ang trabaho. Sa hitsura hinuon, medyo di mao ang akong type mao nga bisan gamay wala gyuy spark nga akong nabatyagan. Maluoy na lang ko ani niya kay sige na siya og sunodsunod nako. Unsa may akong buhaton para moundang na lang siya sa pagpanguyab na­ko? Palihug tambagi ko. AIRA Aira, Ang tubag sa imong pangu­tana kay naa ra gyud na nimo. Nakahibawo ka ba kon ngano? Ang imong na-feel niya mao nay na feel sa lalake nga imong nagustuhan. Ang na feel nimo nga rejected ka mao sad na ang feeling sa nanguyab nimo karon. Kon mopranka ka niya kon unsay imong pagbati, mas ma­ayo kay nga imong bu­ha­ton kay ang resulta niana, sama ra sad sa nahitabo nimo. Masakitan tuod siya pero maka move on. Usahay man gud, Day, ipa feel sab na sa atoa para mahimo ta nga tarong sa paglantaw sa isig kaingon. Siguro panahon na nga di nimo i-compare sa i­mong standard or ideals ang lalake nga manguyab nimo. Hatagi og chance. Who knows siya gyud diay ang para nimo. PAPA JOE (sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 17, 2017.

