Sugilanon: Ang bana ni Juana

Fredrick F. Gelbolingo

121 Prenza, Argao, Cebu Nagsininggitay ang manag-amiga pagkakita nila sa usag usa tungod sa kahinangop kay panagsa na lang silang magkita. “Marie!” “Juana!” “Kanus-a diay ka niabot?” ni Juana nga nakalitan sa pagbutho ni Marie nga wa niya maalinggati. “Karon god. Kita ka bitawng nagguyod kog traveling bag,” ni Marie nga nagngisi. “Miuli lagi ka Marie?” ni Juana human sa ilang beso-beso. “Mouli gyud baya ko basta kuwaresma, kalag-kalag, Pasko, ug pista dinhi sa ato,” ni Marie. “Semana Santa na god sunod semana.” “Sayo lagi kaayo ka? Wa pa gani kamata ang adlaw!” “Maayo nang sayo kay hayahay. Kon unya pa, huot na sa mga pasahero ang bus. Nya, ikaw? Sayo pod lagi kang nagdigamo diha. Hala, kalami ba anang imong gipangluto, uy! Hotdog, longganisa, bacon, sunny side fried egg, linat-ang manok bisaya, gatas ug sandwits. Morag kahibawo ka sa akong pag-uli ron, da, kay imo kong giandaman,” ni Marie nga nagkidhat-kidhat. “Taymingan lang nimo, Marie,” ni Juana nga padayong nagluto. “Tayminga. Makapamahaw diay kog sayo sa mga lamiang pagkaon ron,” ni Marie nga nanghuy-ab kay gibati og kagutom. “Sorry, Marie, ha! Para ra ba sa akong bana kining tanan,” mingislo si Juana. “Grabe ra pod nimo ka-pi­nangga imong bana!” ni Marie nga nakurat. “Ang-ang, kusog god kaayo na siya mokay...” Wa matiwas ni Juana ang buot niyang isulti kay miduol ang iyang bana gikan sa banyo ug nangita sa iyang tawas. Nagtapis lang kini og tualya kay bag-ong naligo. Nakapanampong si Marie sa iyang baba sa kahikurat. Daot diay kaayo ang bana ni Juana. Morag si Palito, ang komedyanteng artista nga Tagalog. “Mao tong imong bana, Juana?” ni Marie dihang nakalakaw na ang tawo. “Oo. Ngaman diay?” ni Juana nga midiyong ang mga mata. “Maypang imong bana kaysa akong banang Kano, da. Bi­sag wangkig siya, kusog diay kaayo siyang moka...” ug gihunghong ni Marie ang sumpay sa katapusang pulong. “Hala! Kabastos diay gihapon nimo, Marie! Wa gihapon ka mausab?” miagik-ik og kalit si Juana sa kaigat sa iyang higala. “Ingon man god ka ganina nga kusog kaayong mokay…! Abi kog ang sumpay mao tong gihunghong ko nimo,” ni Marie nga daw naulaw. “Kusog mokayod sa trabaho, uy! Ikaw ba, igat kaayo ka!” ni Juana nga nahimuot kaayo sa iyang higala. “Kada adlaw god ang akong bana tua sa umahan!”(Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 18, 2017.

