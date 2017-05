Tambagi ko Noy Kulas: Gugma ni Sister

Dear Noy Kulas, Tawga lang ko og Milo, 23 anyos ug nagtrabaho sa usa ka call center. Sa high school pa ko until nag college, nag altar boy ko. Diri nako nakaila ang usa ka madre. Taguon lang nato siya og Mila. Maguwang siya nako og 5 years. Nagkahigala mi kay mag assist siya sa akong parokya nga gialagaran. Nabalhin siya pero nagpadayon ang among communication. Usahay kon dunay higayon, mamisita ko duol sa ilang congregation kay mingawon mi sa usag usa. Hangtod nga wa na ko kaaguwanta, ako siyang gipanguyaban. Nakurat ko kay iya kong gisugot bisan madre na siya. Matod niya nga taudtaud na siyang dunay love nako pero iya lang gitago tungod sa iyang situation. Karon nagsige pa mi sa among tago tago nga relasyon kay nahadlok siya sa iyang mga kauban ug pamilya. Maayo kahang ako siyang buwagan or ipadayon ang among relasyon? Matod niya kaya ra niyang biyaan ang pagkamadre pero nahadlok siya sa reaction sa iyang pamilya. Unsa man kahay angay namong buhaton? MILO Milo, Di baya sayon ang pagbiya sa pagkamadre tungod sa atoang kultura. Dunay ubang mga tawo nga grabe makapanaway kon ang usa ka madre mogawas sa kongregasyon aron magminyo. Ikaw usab maputo sa mga saway. Grabe ang publiko ka judgmental hinungdan nga di lalim sa usa ka relihiyusong tawo ang paggawas. Busa kon duna man siyay planong mogawas, mas maayong samtang sayo pa, mananghid una siya sa ilang mother superior kabahin niini. Mas maayo nga kon mogawas siya, segurado nang committed na mo sa usag usa. Segurado ka na nga siya ang linalang nga imong gipangita ug ikauban sa tibuok kinabuhi. Kakuyaw kon mahinayak na siya og gawas para nimo unya ang resulta di diay kamo. Kapait kon mao nay mahitabo. Di kay ikaw ra, ipaseguro usab niya nga kana na maoy iyang desisyon ug mas gusto niya ang kinabuhi sa gawas kay sa sud. Mas maayo nga mag-search siya og mga testimony sa kanhi mga madre nga nigawas usab aron mopuyo sa naandang kinabuhi. Mas maayo nga ubanan nin­yong duha kini sa pag-ampo. NOY KULAS (kulassuper@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 18, 2017.

