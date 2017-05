Serna: Lingaw lingaw sa ting-init

KARONG gabii na ang pasundayag sa Cebu Clergy Performing Artists nga gi-ulohan og "Kinse" nga magsilbing 15th anniversary show sa grupo. Kadali ra noh? Si Anna Fegi ang guest sa upat ka pari wa lang ko kahibalo kon may kanta ba nga mag-uban silang tanan. Kitakits sa Mariner’s Court sa may Pier 1 karong alas 7:00 sa gabii. Maglingawlingaw ta! ● ● ● Sa unang higayon naka-apil kog sa-ulog sa pista sa San Remigio niadtong Martes ug nakaapas pa gyud mi ni higalang Christian Conejo sa Lapyahan Festival. Bisan taga li-og ang mga buhatonon ni Ninzkie Ybañez gisugat pa gyud ko niya kay nag-reroute sa traffic tungod sa festival, pulos mga information officers sila si Christian (sa Asturias) ug Nino (San Rem). Pagka gabii, diha gyud mi gipalingkod sa likod nila ni Mayor Mariano Martinez ug mga konsehal alang sa pagpili sa Lapyahan Festival Queen. Feeling VIP pod mi uy! Lingaw ang pagpili kay pulos maanyag ug maayo mosayaw ang 10 ka kandidata mga pahalipay sa mga mananaog. Medyo naguol lang ko kay wala makalusot ang akong bet. ● ● ● Malipayong pagsaulog sa pista sa mga taga Daanlungsod, Oslob. Ugma ang pista nila agig halad sa Birhen sa Inmaculada Concepcion. Taas ang istorya nganong sa Mayo ang ilang pista imbes sa Disyembre nga mao gyuy naandang pista sa Mahal nga Birhen. Ang importante nga malinawon ug malampuson ang pagsaulog. ● ● ● Daghan ang nakurat sa ka-slim ni Jody Sta. Maria sa pagbisita niini kuyog ni Xian Lim adtong niaging Biyernes sa ilang gi-promote sa pelikulang "Dear Other Self." Wa kakuyog si Joseph Marco kay busy sa "Wildflower." Bisan daut si Jody kay sa una niyang pagbisita angayan gihapon kini. Nabag-ohan lang ang nakakita. Nalingaw mi sa mga istorya ni Jody ug Xian sa interbyu nga gipahigayon sa promo diva nga si Josie Pereyra sa JSP Ads & Promo.Ilang gipasalig nga ma-inspired gyud ang makatan-aw sa "Dear Other Self." Manan-aw na ta aron di ta magmika!

