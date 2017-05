Sugilanon: Ang pulong ni lolo

Javier Yntig Tapulado

Banawa, Cebu City ILAWOM sa nagyungyong nga bagang dahon sa mangosten naghapa si Danny nga nagpunting sa iyang telescope-sight long-range rifle tumong sa tawo nga bag-o lang migawas sa dakong balay. Giklaro niya kon si Trillano ba gayud ang iyang nakita, ang mayor sa ilang lungsod nga maoy iyang target karon. Dose anyos pa lang niadto si Danny dihang gipatay ang iyang Tatay Berong ni Trillano, kinsa nailhan sa ilang dapit nga usa ka drug lord. Nakasaksi siya giunsa pagpatay sa nag-helmet nga mamumuno ang iyang tatay. Gani misulti pa nga igo lang siyang nagtuman sa sugo sa mayor. Dayon gitusak-tusak sa mga bala sa pistola ang lawas sa iyang amahan nga nahagba sa salog nga wala nay kinabuhi. Nagping-it ang ngabil ni Danny sa tumang kalagot samtang nagpunting sa iyang armas ngadtong Trillano nga mipaingon na sa nahimutangan sa iyang Fortuner duol sa hardin nga puno sa bag-ong namuklad nga mga rosas. Nakita niya nga kalit mihunong si Trillano sa paglakaw ug milingi. Usa ka batang lalake ug gulangong babaye miagpas kaniya. Mihawok kang Trillano ang babaye ug nagpakugos ang bata kaniya. Migakos ang bata sa mayor ug miparayeg. Giliwag ni Danny og diyutay ang punting sa iyang riple. Di siya gusto nga mapagan ang babaye ug ang bata. Si Trillano ray iyang tuyo, kay kini ang tawo nga maoy nagpapatay sa iyang Tatay Berong. Wala madugay gibutang ni Trillano ang bata sa yuta. Unya nagdungan pagkaway sa ilang mga kamot ang bata ug ang babaye dihang misakay na si Trillano sa iyang awto. Mao na kini ang hustong higayon nga gipaabot ni Danny. Gipuntariya niya ang tumoy sa armas sa agtang ni Trillano nga nagpaandar na sa sakyanan. Unya hinayhinay nga gipislit sa iyang tudlo ang gato sa riple. Samtang nagkaanam kahugot ang pagpislit ni Danny sa gato, ingon sa iyang nabatyagan nga may may mikuhit kaniya ug miingon, “Danny, ang pagpanimalos walay kaayuhan nga ikadulot. Kon dili ikaw ang mapatay, ikaw ang makapatay. Ug kon ikaw makapatay gukdon ka sa balaod hangtod mabilanggo. Di ba miingon man ang Ginuo nga kon labayon kag bato, basli kinig pan? Pasagdi nga ang Ginuo maoy mohukom kaniya. Nungkang ikaw!” Inanay nga milugak ang mga tudlo ni Danny sa gato. Ingon sa gipawos sa mga pulong nga iyang nadungog. Sinati niya ang tingog – iyaha kini sa iyang Lolo Ansyong, ang buotan ug relihiyuso niyang apuhan, kinsa gipangga sa katawhan tungod sa iyang kamanggihatagon ug kamapasayluon. Mitindog si Danny sa iyang nahimutangan. Nakahukom nga dili na niya ipadayon ang pagpanimalos. Bug-at ang mga pulong sa iyang apuhan. Nakahatag kinig kahayag sa nangitngit niyang kaisipan. Iyang gihipos ang armas. Giputos niya sa sotana ug gisulod sa bag. Unya milakaw siya nga huyhoy ang mga abaga subay sa dalan-dalan paingon sa sam-ang diin ilubong ang iyang lolo. Didto nagpasalamat si Danny sa mga bulawanong pulong nga gitisok sa iyang Lolo diha sa iyang kasingkasing sa buhi pa kini. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 19, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.