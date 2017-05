Super Suroy: Pabugnaw ta sa spring sa Taloot

(Hulagway gikan ni Joy F. Tumulak)

KARON nga nagpadayon ang summer, hilig ilabi na sa mga kabatan-onan ang pag­su­roy-suroy nga minos og gasto. Niay usa ka dapit nga kasuroyan nga minos ang gasto, pwede ra ka magbawon og gamay nga kwarta nga pamplite. Ang dapit gitawag og Liki spring ug Talisay spring, pipila ka metros ang gilay-on sa duha ka spring nga anaa mahimutang sa Sityo Himongbungan sakop sa Barangay Taloot, lungsod sa Argao. Usa ka dakung bato, ang tinubdan sa tubig sa duha ka spring nga tab-ang ug mahimong mainum. Si Al Tampus, lumad nga nagpuyo sa lugar, nagkanayon nga sa wa pa siya matawo sa tuig 1960 diha na ang nagtubod nga tubig. Sigun sa mga katiguwangan nga kalit lang miliki ang dakung bato ug misugwak ang kusog nga bul-og sa tubig. Mga tawo nga nanimuyo sa palibot nagtinabangay aron mapalambo ang spring nga maoy ilang tinubdan sa tubig ug gihimo kaligoanan ug panglaba. Ang tubig nga inagas gikan sa liki ug talisay spring modagayday paingun sa dagat, hinungdan nga moparat og gamay ang tubig sa spring panahon kon taob. Ang nakadugang og kanin­dot sa lugar kay gilibutan ki­ni sa mga nagkalain laing ma­tang sa kahoy ug kanipaan unya anaa usab kini mahimu­tang sa lugot (nataliwad-an sa duha ka bungtod) imung madungog ang tingog sa mga langgam sama ra ug anaa ka sa kalasangan. Onse ka spring ang anaa sa Taloot apan duha lang niini ang gipalambo sa mga mulopyo nga nakadawat og ginagmay nga tabang gikan sa mga opisyal sa gobyerno. Dihay mga langyaw nga nakabisita sa lugar ug andam nga mogasto aron lang mapalambo ang dapit apan gisupak sa mga mulopyo tungod sa kabalaka nga di na sila gawasnon nga makagamit sa spring. Sayon lang ang pag-adto sa lugar diin mosakay ka lang ug bus gikan sa Cebu South Bus Terminal unya manaug ka sa eskina sa Taloot, duol sa taytayan ug mosud sa adunay karatola nga Liki ug Talisay spring, mga kapin 100 ka metros ang gilay-on gikan sa highway.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 19, 2017.

