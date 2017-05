Talk to Papa Joe: Lalakeng angkan

Dear Papa Joe, Tawga lang ko sa ngalan nga Cherry, 24 years old. Ang akong suliran kay kabahin sa akong uyab nga wala mauyuni sa akong mama kay kini siya naa nay mga anak ug lahilahi ang mga mama. Balik maingon tang punga nga ikatulo na ko nga babaye nga iyang gikarelasyon. Supak sila kay basin biyaan lang sad daw ko sama sa mga mama sa mga bata nga iyang gipaangkan. Gusto nila magkabuwag mi kay wa gyud daw koy future aning tawhana. Gawas ani, seloso pa gyud kaayo siya. Ang wa mauyuni sa akong mama kay semi live in mi ug ako pa ang nagbantay sa duha niya ka mga anak. Unsa may buhaton nako ani? Motumam ba ko sa akong mama o sa akong pagbati? Please tambagi ko, Papa Joe, kay naglibog na ko sa akong sitwasyon. CHERY Cherry, Dunay punto ang imong mama kon basehan ang pagkatawo nianang tawhana. Naingon niana ang iyang reaksyon kay nagtan-aw lang na nimo nga mahimong maayo ang imong kaugmaon. Nabalaka siya nga mahisama ka sa unang mga babaye nga gikarelasyon. Di sad lalim nang imong gisudlan karon nga kalibutan no kay basin magkagubot lang. Pero kon love gyud ninyo ang usag usa, inyong pamatud-an nga sayop ang imong mga giniakanan. Magpakasal mong duha. Basta lang nga responsable siya nga pagka bana ug amahan, wa nay problema. Ang iyang sitwasyon way kalainan na sa babaye nga pinaangkan. Basta mapatud an lang ninyo nga sayop sila, go na dayon. PAPA JOE (sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 19, 2017.

