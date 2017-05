Balak: Kining atong kalibutan

Lamberto G. Ceballos

Cawayan, Dalaguete, Cebu Daghan ang miingon nga kining atong kalibutan

Ato kunong pinuy-anan. Ingon ko, ‘dili baya.’

Gusto nila protektahan ang tibuok kalikupan

Alang sa katunhayan sa tibuok katawhan. Daghang mga bilding ug mga balay nanurok

Sa iyang sabakan ug gihimong pinuy-anan

Sa mga mata nga sa bahandi ug salapi ra gatutok.

Way bili sa kinabuhi ang nahimong kasal-anan.



May mga taytayan nga sa mga pulo nagsumpay

Bisan sa hilom nga pagsupak sa kinaiyahan.

Dili na natural ang pagdulhog sa tubig sa busay

Kay gipugngan sa bag-ong hydroelectric plant.

Kining kalibutan di baya gayud atong pinuy-anan.

Ang mga balay temporaryo ra natong katulganan.

Kita lumalabay lang kay ang kinabuhi way katunhayan.

Ug ako mopadayon pagpanaw paingon sa kinatumyan.



Ang akong dalan mohatod nako sa Dakong Utlanan

Nga akong latason kay didto sa luwak niini naghulat

Ang gipangandoyng kalinaw sa matuod nga pinuy-anan

Nga giandam nang daan sa Gamhanang Magbubuhat.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 20, 2017.

