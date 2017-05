Boyfriend ni Paolo Ballesteros dili diay kaayo gwapo

MANILA - Super out na jud si Paolo Ballesteros sa iyang pagladlad uban sa iyang boyfriend nga si Roland Ochoa Anog. Pero sa dihang nakita ko ang hulagway ni Roland, morag dili siya tantong gwapo. Mas gwapo pa si Paolo.

Ang nindot kang Paolo, keri niyang gumanap ng gay ug puwede pa rin siya sa straight (male) acting.

Kanunay nga kuyog si Roland sa mga lakaw karon ni Paolo. Sa Sugod Bahay sa Eat Bulaga, kanunay kining kauban ni Paolo. Naa sila karon sa Oriental Mindoro para sa shoot sa pelikulang "Amnesia Love" diin leading lady ni Paolo si Yam Concepcion.

Earlier this year, naging Best Actor si Paolo sa usa ka filmfest nga gipahigayon sa Japan para sa pelikulang "Die Beautiful" og super fabulous si Paolo tungod kay 2 ka international star ang iyang gisuhid, si Angelina Jolie samtang nag-lakaw siya sa red carpet ug si Julia Roberts, sa award night mismo.

Ang akong nasayran, usa ka dancer/choreographer kini si Roland nga dili stable ilabi na kon matiguwang na.

Birthday ni Nora

Birthday diay ni Nora Aunor ugma (Dominggo, May 21) pero matod sa mga press people nga Noranian, dili kuno bongga ang celebration ni Ate Guy. Guy is turning 64, so senior citizen na jud ang lola ninyo pero keri pa naman ni Guy ang umarte og dili siya mukhang 64, mora lang og 63 bwahaha.

Samtang, may nahimamat akong usa ka fashion designer nga taga Rosario, Cavite named Adrian Rios ug Noranian sad ni siya. Nasa bucket list niya nga madamitan si Nora Aunor pero morag imposible kining mahitabo tungod kay ang Lola Nora nyo, ayaw na yatang magsuot ng designer's clothes, bisan sa awards night nga iyang paga-atenan, minsan naka-jacket na lang siya.

By the way, si Adrian Rios ang makita sa vlog 20 ko sa akong YouTube channel. Just go to YouTube and search my name.