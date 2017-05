Tambagi ko Noy Kulas: Ama-ama

Dear Noy Kulas,

Produkto ko sa usa ka broken family. Ang akong papa niuna og biya namo. Ang akong mama nakatagbo ug nakigpuyo og laing lalake. Sa laktod, naa mi stepfather kaming magsuon.

Sa sugod pa lang, wa na mi makauyon niya kay manapat namo bisan naa atubangan sa among inahan. Ang among mama wa say tingog kay gugma tingali kaayo siya aning lalakeha. Unta ang among mama maoy dako og income kay average earner lang ning among ama-ama.

Karon nakaanak na sila. Gusto unta ni mama nga mokuha og yaya nga makabantay sa bata pero ang problema kay di mosugot ang among ama ama kay naa man kuno mi. Kon kami sa akong igsuon ang pabantayon, moundang na lang mi og eskwela?

Ambot wa mi kasabot nganong hawod kaayo ni siya. Mahimo ba kaha nga among ireklamo ning among ama ama aron motagam? Please, Noy, tambagi ko sa among angay nga buhaton. Naa na ko sa college ug hapit na mo graduate.

LOY

Loy,

Estoryahe ang inyong inahan sa sitwasyon. Kon naa moy mga lola ug lolo, adto mo dangop kon ang inyong ina­han di makapalag anang in­yong ama-ama. Bitaw, di ma­himong paundangon mog eskwela tungod lang sa bata nga bag-ong natawo.

Ang husto niana mao nga kon wa makabantay sa bata, magkuha sila og yaya, di kay paundangon mog eskwela. O kaha pwedeng ibilin sa inyong mga apohan kon kaya pa nilang mobantay sa bata.

Kami sa una, sa gagmay pa ang among mga anak, nagsuhol og makabantay kay manarbaho man mi. Niundang mi pagkuha og makabantay niadtong 2009 lang kay capable na ang among mga anak nga sila lang. Way gipaundang namog eskwela nila aron pabantayon og bata. Naa man tuod ang akong parents pero nanuhol gihapon mig makabantay.

Mas maayo nang mangisog mo ug sultihan nang inyong ama-ama nga di siya angay nga manapat ninyo kay di ninyo siya amahan.

Mas maayo usab nga inyong sultihan ang inyong laing family member aron maestoryahan ang inyong inahan.

Ayaw mo pagsugot nga moundang og eskwela aron pabantayon sa bata. Pangita mog paagi aron mapugos ang imong mama ug inyong stepfather sa pagpangitag laing paagi.

NOY KULAS

