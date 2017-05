Daclan: `Mulawin vs. Ravena’ i-atbang sa Probinsyano

UGMA na gyud ang dugay na ninyong gipaabot, ang epic serye nga motapos sa tanang mga teleserye. Mao na ni ang mohatag og katapusan ni Probinsyano. Mas maayo pod hinoon para maputol na ang way katapusang panagsangka ni Cardo (Coco Martin) sa mga kontrabidang si Arjo Atayde ug Eddie Garcia. Samtang ang "Mulawin versus Ravena" sa GMA network ato nang manuntan ugma isip hulip sa natapos nga "Encantadia". Pila ka tuig nato nga gipaabot nga dunay sequel ang serye nga unang gipasikat niadto nilang Angel Locsin ug Richard Gutierrez. Karon ang istorya ni Alwina ug Aguiluz atong balikan ug may mga bag-ong karakter pa. Ang batang si "Pagaspas" ug "Lawiswis" may kaugalingong love story nga atong nuntan. Morag hapit tanan nga mga kapuso stars ania niining fantaserye Dennis Trillo, Lovi Poe, Carla Abellana, Regine Velasques-Alcasid, Heart Evanghelista, Tom Rodriguez ug Ariel Rivera. May mga batan-ong lakip sa cast ug mga Kapuso labtim nga gipangunahan sa "Biguel" Bianca Umali-Miguel Tanfelix, Bea Binene, Derrick Monasterio ug Kiko Estrada. Para makompleto ang powerhouse cast anaa usab silang TJ Trinidad, Dion Ignacio, Angelou de Leon, Bobby Andrews, Joko Diaz, Martin del Rosario, Jc Tiuseco, Wynwyn Marquez, Valerie Concepcion, Chynna Ortaleza, Nova Villa, Roi Vinzon, Charee Pineda ug daghan pa. Ubos sa direksyon ni Dominic Zapanta ug Don Michael Perez. Daghang Kapuso loveteams ang bidang-bida sa telefantaserye, apan ang nag-una niini mao ang balik tambalan nilang Regine Velasquez Alcasid ug Ariel Rivera nga na-link usab niadto. Katapusan silang nagpares tuig 2004 sa seryeng "Forever in my heart." Ang "Mulawin versus Ravena" atong nuntan matag gabii sa Kapuso network sugod ugma, ay'g saba!

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 21, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.