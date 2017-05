Ernesto D. Lariosa

San Fernando, Cebu NANABWAG na usab ang kahumot sa mga bulak sa Mayo sa i­yang dughan nga na­kapabuklad og kadasig sa i­­­yang galamhan karong hapuna. Kadugay na unta sa panahon nga nanglupad apan buhi pa gihapon ang paghandom sa tanaman sa iyang handurawan. “Katahom mo, Maring, ning imong gisul-ob. Ikaw gayud si Rayna Elena ning atong panahon.” Hunghong ni Roding kaniya samtang sila nagpaso tuyok sa plasa sa simbahan sa pagsaulog sa katapusang adlaw sa Flores de Mayo. “Ikaw sad, Roding. ambungan ka nga di hitupngan nga nakadasig kanako sa pagpakabuhi.” Iyang tubag sa hinigugma nga maoy iyang konsorte isip si Emperador Constantino. Kalit midahunog ang palakpakan sa mga tawo nga nagtan-aw kanila dihang natungod sila sa dakong arko nga daw namulawan sa nagkadaiyang bulak sa matahom nga Mayo. Migilak ang ilang pahiyom ni Roding nga nadagkutan sa ilang kamaya niadtong higayuna. Apan may katapusan ang mahimayaong mga gutlo. “Asa ka punta, Roding? Nganong mopahilayo ka kanako?” “Pangitaon ko ang kinatumyan sa bangaw sa akong kapalaran alang kanato, Maring. Mobalik gyud ko tungod sa akong gugma kanimo nga sama kahumot sa mga bulak sa Mayo.” Mihangad si Roding sa nagpahiyom nga langit nga daw mihangop sa iyang gipamulong. Apan kadto usa lang diay ka saad nga nakapatulo sa iyang mga luha sa mga adlaw sa kamingaw sa iyang kinabuhi. Wa na mobalik si Roding aron un­ta pagsapwang kaniya sa du­yan sa way katapusang kalipay. “Tan-awa, igo lang kang gipahimuslan niadtong lampingasan nga tawo! Kinsay mangako nianang imong gisabak? Patyon ko siya kon akong makit-an!” Singgaak ni Noy Andres nga iyang amahan. Nakita niya nga naghilak ang iyang inahan nga si Nang Pasing. Milakang ang panahon sa daghang Flores de Mayo sa kasakit sa iyang kinabuhi kay wa si Roding nga hangtod karon nangalimyon pa sa iyang kasingkasing. Roding O Roding, hain ka na? Misinggit ang iyang dughan sa di mahikap nga tingog. Human na ang prosesyon sa Flores de Mayo. Nagdung na kaniya ang nagda sa Rayna Elena. Napugwat siya kay may misangpit sa iyang luyo. Mora siyag nalipong kay nakita niya si Roding nga nagpahiyom. “Maring, ania na ko, alang sa atong gugma. Okey ka pa ba nako?” Wa na siya motubag. Gigakos siya sa lalake. Mibawos siya sa paggakos. “Kinsa siya Mommy?” pakisusi sa Rayna Elena nga si Margaret nga iyang anak kinsa nahibung sa iyang nakita. “Siya ang imong amahan nga mibalik aron pagtuman sa iyang saad.” Mibanos ang mubong kahilom. Nagtinutokay ang amahan ug anak. Dayon mipuli ang mga bakho. Naghinilakay ang tulo taliwa sa pagpangalisbo sa Flores de Mayo karon sa ilang mga kasingkasing. (KATAPUSAN)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 21, 2017.

