Nagkatapok og balik

Reunion. Human sa 20 ka tuig, nagkapundok og balik ang mga gradwado sa Salazar Institute of Technology (karon Salazar Colleges of Science and Institute of Technology) sa Villa Asela, lungsod sa Cordova niadtong Mayo 14, 2017. Nali­ngaw sila sa giandam nga games ug premyo, nagsalosalo sa pagkaon ug gihandum ang mga kasinatian sa ilang pagtungha sa high school. (Mga hulagway gikan nila ni Louis Anthony Lim ug Regienald Entrada)

DAGHAN og mga handumanan sa atong pag-eskwela sa high school. Ang maong mga kasinatian ang usa sa dili nato makalimtan sa tibuok kinabuhi ug kini nitatak sa panumduman ug kasingkasing. Kon sa kanta pa ni Sharon Cuneta, 'High School Life,' kini nagsulti nga “Every memo­ry kay ganda, high school days are exciting, kay saya.”

Sa high school, nasinati nato ma-crush, mahigugma, maki­lig, masakitan ug mohilak. Ug bisan sa mga problema ug hagit sa pagtuon ug pamil­ya, kining tanan napagaan gumikan sa atong classmates ug mga higala nga nakauban nato sud sa upat ka tuig. Human sa 20 ka tuig, nagkapundok og balik ang mga gradwado sa Salazar Institute of Technology (karon Salazar Colleges of Science and Institute of Technology) sa N. Bacalso Avenue, dakbayan sa Sugbo. Sila nagkatapok sa Villa Asela, lungsod sa Cordova niadtong Mayo 14, 2017. Bisan kon kinalit ang panagpundok, apan daghan ang nakatambong taliwa sa mga trabaho ug gimbuhaton sa balay. Sa maong adlaw, gisaulog usab nila ang Mother's Day diin daghan sa maong batch kay mga inahan na. Sila nagsalosalo ug nabusog sa lamian nga mga pagkaon nga dala sa mga nanambong ug nalingaw sa giandam nga games ug mga prem­yo. Labaw sa tanan, gilab-as nila ang mga handumanan ug kasinatian sa high school nga maoy nagsumpay sa matag usa nila. Daghang salamat sa sponsors sa reunion nga sila si Mark Glenn Tomista, Ermeela Pio­dos, Mer­iam Agura, Marmie goña, Rollete Nellas Bagasbas, Jhunbert Nadela, Mark Anthony Vargas, Ian Gurrea, Rhedan Carwana, Regienald Entrada, Neni­ta dela Cruz, Jang Quimada, Eduardo Siton, Jan Abellana, Monroe Sabinay, Brylle Sacmar, ug sa tanang mga nanambong nga nitabag sa malampuson nga reunion. /SCG

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 21, 2017.

