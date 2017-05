Tambagi ko Noy Kulas: May kabit kuno

Dear Noy Kulas, TAWGA lang ko og Joemet, taga northern Cebu ug minyo na. Duna mi duha ka anak sa akong asawa. Naa ko sa Cebu City nagpuyo tungod sa akong trabaho samtang sila toa sa probinsya. Sagad magpadala lang ko og kwarta aron makadaginot sa pletihan, yawat na lang. Ang nakapait kay dunay ni-text nako nga wa magpaila, ipa-check kuno ang akong asawa kay dunay laing bathala. Nagmata ra kuno ko og buntag kay busy ko sa panginabuhi diri sa city samtang ang akong misis hayahay ang kinabuhi. Naglisod ko og tuo, Noy, kay maayo ang akong asawa, buotan ug mapinanggaon. Wa nako tubayi ang ga text pero nahasol ko sa information. Ga text ko sa akong ubang sakop sa pamilya kon kumusta na sila ug okay ra kuno ang tanan. Wa koy angay nga kabalak-an. Hangtod karon wa koy bisan usa nga gisultihan kay mauwaw ko ug naluoy ko sa akong asawa kay kon di ni tinuod, maguba ang iyang image. Unsa kahay maayo nakong buhaton ani? Akong i-confront ang akong asawa? Maayo kaha? Tambagi ko sa akong hustong buhaton. JOEMET Joe, Mas maayo nga you keep it to yourself kay sa imong I share sa lain, bisan kon imo pang kapamilya. Tinuod, maguba lang ang imahe sa imong asawa kon imo nang buhaton. Karon ra bang panahona, daghang mga tawo nga maayong momugna og estorya. Mao bitaw nga duna nay mga fake news nga mibaha sa social network kay nagkadaghan ang maimbentohay og estorya. Naa koy higala nga nabaniog nga dunay gipuyo. Ang asawa nasuko sa mga nanabi kay sa pagkatinuod, layo ra sa tinuod ang estorya. Kay lagi dugay mauli ang akong amigo sa ilaha. Naa bay di madugay og uli nga gawas nga layo, magbaktas pa kaywa nay sakyanan nga mosud sa ilang lugar basta gabii kay awaaw ang agianan. Bisan unsaon og kwenta sa asawa, ang oras natakdo sa paglakaw sa iyang bana pauli sa ilaha. Bouotan sab kaayo ang akong amigo mao nga imposibleng naa. Ayaw na lang I confront ang imong asawa aron di siya mahasol. Kon nagduda ka, mahimo man nga imong panid-an iyang mga lihok nga di siya makahibawo. Most of all, mas maayong iampo nimo ang imong pamilya kay mas epektibo pa ni nga paagi. NOY KULAS (kulassuper@sunstar.com.ph ug rojval69@yahoo.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 23, 2017.

