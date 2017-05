Kris palansaron ni Bistek pagka-mayor sa QC?

MANILA- Sa 2022 pa ang sunod nga local and national election pero karon pa lang maugong na ang tsika nga gikumbinsir kuno ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang na-link sa iyaha nga si Kris Aquino para modagan og pagka-mayor sa QC. Last term na karon ni Bistek as Mayor and I think modagan si Bistek for a higher position.

Pero yuna, nganong si Kris man? Nganong dili si Joy Belmonte nga iyang vice mayor karon? Og kapartido pa niya?

Grabe pala ang ka-advance kon maminsar ang mga politicians no, bisan layo pa ang eleksiyon og wa pa moinit ang ilang lubot sa ilang puwesto, ila nang giandaman ang sunod nga eleksiyon.

Well, good luck na lang kung tinood man nga si Kris ang himoong manok ni Herbert sa 2022 election.

Sa laing bahin, bongga ang restaurant sa igsoon ni Herbert nga si Harlene Bautista, ang Salu Restaurant tungod kay paborito kini karon sa mga showbiz presscon.

● ● ●

Ubay-ubay nang sosyal nga dance studio ang akong napuntahan sama sa kanhi Sexbomb Girls sa Kamias, ang dance studio ni Regine Tolentino, Ballet Philippines, Ballet Manila, etc.

Apan ang pinaka-bongga jud ang dance studio sa G-Force nga nahimutang sa El Terrazo Mall duol lang sa ABS-CBN, diin buong penthouse sa nahisgutang mall ang ilAng giukopar. Kaya bisan og daghan kaayo ang nagpa-enroll, dili jud maghuot tungod sa kadako.

Puros samin ang palibot, daghang space sa gawas nga puwedeng istambayan sa mga parents nga naghuwat samtang gitudluan ang ilang anak sa sud, may canteen pa and then may lugar nga I think puwede kang manigarilyo.

Pretty in person si Teacher Georcelle, English speaking og super gamay ang nawong pero sa tv parang dili kaayo.

Bongga ang mga tinun-an sa G Force kay apil sila sa bonggang dance concert/recital sa G-Force nga ipahigayon sa MOA Arena soon.