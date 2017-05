Sugilanon: Lupang hinirang

Alcea Maningo

Cangyan, Carmen, Cebu DOMINGGO. Alas siyete sa buntag. Naglakaw si Charlie, retiradong magtutudlo sa publikong eskuylahan, subay sa kasadpang habig sa karsada. Hapit na siya moabot sa merkado sa lungsod sa Carmen. Hinuon nia pa siya tungod sa Gaisano Department Store nga nangabli og sayo. Kasamtangang nagtukar ang sound system sa Gaisano sa Nasudnong Awit. Wa mohunong paglakaw si Charlie. Gikan siya nga nag-hayk ug padung na pauli sa ilang balay luyo sa munisipyo. “Hoy! Tiguwang! Wa kay respeto sa Bayang Magiliw!” May misinggit sa iyang likod nga nakapakugang kang Charlie sa iyang nadungog. Mihunong siya ug miliso. Karon nag-atubang na siya sa tawo nga misangpit kaniya. Ang sekyu sa Gaisano nga si Mauro maoy iyang nakita. Misurok ang dugo ni Charlie. “Kay ngano mag di ko mourong, pusilon ko nimo?!” ni Charlie nga naglagot. “Ug sultian tika, di baya Bayang Magiliw ang taytol sa atong pambansang awit. Lupang Hinirang baya!” Pinasingka ang tunada sa iyang tingog. “Respetuhi sab ang atong pambansang awit! Mohunong ka kon tukaron kini bisag asang dapita,” banghag sa sekyu. “Ang hilig mosaludo sa atong bandila ug dayon mo­hikap-hikap sa dughan kon magtukar ang Lupang Hinirang mao ang mga kurakot sa atong gobiyerno. Mao nga si Presidente Duterte way hilig motambong anang flag ceremony sa buntag ug flag retreat sa hapon. Kay puro lang na pakita’s tawo, pagpaka aron-ingnon,” ni Charlie nga mitan-aw sa nawong sa sekyu. “Ang tinuod nga respeto nga atong ikahatag sa atong bandila mao ang serbisyong matinud-anon. Pananglit, sama nako nga miretiro sa gobiyerno isip magtutudlo nga way anomaliya!” Nagnganga lang si Mauro nga nagtan-aw kang Charlie nga mitalikod dayon ug mipaturatoy paglakaw samtang nagsige pag tukar ang nasudnong awit. Nakapangawot sa iyang ulo si Mauro. Nakaamgo siya nga kadaghanan sa nangawat sa panudlanan sa gobiyerno, mga dagkong opisyal sa gobiyerno. Sila maayo kaayong moyukbo ug mosaludo sa atong bandila, labi nag dunay kamera nga mokuha nilag hulagway. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 24, 2017.

