Susan Millan, Cebu’s Acoustic Princess

LUMAD nga taga-Casay, Dalaguete ang pamilya ni Susan Millan. Nidako siya sa Labangon, Cebu City ug usa sa mga in-demand karon nga acoustic singer sa Sugbo. Gitawag siyang acoustic princess tungod sa iyang katahum ug bugnaw niyang tingog nga makapabuhi sa emosyon. Ako siyang na-interbyu human sa iyang performance atol sa show nilang Karylle ug Ruffa Gutierrez sa SM City Cebu niadtong Sabado. Susan Millan, Ssssuper Ka!

Asa imong regular gigs?

Sa Bayfront Hotel every Sunday, Monday, and Wednesday, and Radisson Blu every Tuesday. Sa ubang adlaw, puros ko functions, like ugma naa ko sa Alta Vista.

Kanus-a ka nasugod og kanta, professionally?

I think mga 2006. Gida ra ko sa akong amiga nga magpa-audition unya ako’y nadawat. Didto ko naka-realized nga makakuwarta man diay ko ani. Pero dili ko singer before but member sa dance troupe pag-high school sa CIT.

Ngano napunta man ka sa kanta-kanta?

Love gyud nako ang music ever since. Sa videoke ko nabaid kay sa amateur hour mokurog man ko. Sukad namatay akong parents, sayaw ug kanta ra gyuy akong kalingawan.

Unsay mga pambato nimong mga piyesa?

Mga standard, love songs, mga Patti Austin’s All Behind Us Now, In My Life; Dionne Warwick’s I’ll Never Love This Way Again, Déjà Vu; Carpenters’ Rainy Days and Mondays, Goodbye to Love. Mokanta sad kog bag-o, like Adele’s All I Ask ug Chainsmokers’ Roses. Nakakanta na kog kasal, birthday, debut, party, patay halos tanan.

Pila sa’y rate ninyo?

Minimum is P3,000 per head. Kon out of town, mga P5K per head, then silay mo-shoulder sa among food, transpo and accommodation.

Unsay nindot? Mga kanta sa una o ang karon?

Mas ma-appreciate nako ang `70s ug `80s. Ang mga bag-ong kanta ron balik-balik na lang ang chorus. Ang chords tulo na lang, wa nay challenge. Mogitara man pud ko.

Ngano di man ka mag-full-band?

Banda ko sa una sa Waterfront Hotel lobby ug Casino ug sa Quest Hotel. Banda man sad akong boyfriend. Depende kon unsay gusto sa client, acoustic ba or full band.

Kauban diay nimo imong uyab sa banda?

Sa una pero karon naa siya sa international cruise ship. Mouli sila karong September. Dugay na mi mga five years. Gitarista siya sa una sa Kenosis, Centerfold ug karon sa Prism band.

Okay ra siya nga mokanta ka?

Okay ra, dili man siya seloso. Kasabot siya sa akong trabaho. Very supportive kaayo siya bisan sa akong duha ka mga anak, 13 ug 8 years old. Siya nay nibarug nga amahan. I’m a single mom. No, wala gyuy gihatag nga support akong ex-husband kay duna na man sad siyay iyang pamilya.

Nakasuway na ka og indecent proposal?

Wala kay kon dunay kustomer nga maorag lain og tuyo ako man dayon ingnon nga ako nang bana ang among gitarista. Hahaha…

Unsay imong gi-pray alang sa imong mga anak?

Makapahuman ko nila sa ilang pag-eskwela. Nagsabot na mi sa akong boyfriend nga mag-cruise ship sad ko. Andam na akong papers. Ako lang una silang ibilin sa ilang lolo, bale akong adoptive father. Mokayod una si mommy para sa future.