Talk to Papa Joe: Naglaum

Dear Papa Joe, Tawga lang ko og Ms. X. Pwede ra sab di mapatik kay mahadlok ko sa akong bana. Kining akong problema kabahin ni sa akong bana. Grabe ang akong kasakit nga naagian sukad mi nagkauyab ani niya kay supak ang akong mga ginikanan tungod lagi kay daghan sila og nadungog nga bati ang akong pamilya kabahin kaniya. Labi na ang iyang bisyo sa drugs. Sa una, nagpakabuta bungol lang ko kay abi nako kon mausab na siya labi na kon naa na siyay anak. Tuod man, despite sa pagsupak sa akong mga ginikanan nga siya ang akong pilion, nagtuman ko sa akong gusto. Nag-ipon mi ug nakaanak. Ang akong kaugalingon akong gipatuo nga nagbag-o na siya. Pero naa siyay batasan nga pagka insecure. Dali siyang masuko labi na kon wala syay kwarta. Ma-depressed siya mao nga magsige mig away. Pero never siya magsori or magpaubos sa iyang kaugalingon. Wa siyay maayo nga panglawas ug ang tanang mga tawo nga nakaila kaniya nakahibawo nga drug user sya. Wala na pud siya mangita og trabaho nga dunay kompanya kay wa daw klaro. Pero akong duda nga di sya gusto masubay sa iyang sweldo mao nga nagpakyaw na siya karon. Pero way aso nga makumkom kay ako na siyang naaktuhan nga nagsuyop og shabu sud sa among balayu. Unsay angay nakong buhaton ? MS. X Ms. X, Mao na nay resulta sa magtuman sa gusto. Bisan kita na kaayo ang ebedensya sa imong mga ginikanan pero nipadayon ka tungod kay ikaw “hoping.” Karon wala man gyud mahitabo ang imong gilauman. Gikinahanglan nga mo decide ka whether mopadayon ka o mohawa sa iyang poder kay makita permi sa imong mga anak ang iya ug inyong sitwasyon. Total kon ganahan gyud siya nga mausab, siya na mismo ang maninguha niana. Kon imo sad na nga ipatukhang, pwede sab apan basin mosamot ang iyang kasilag kanimo. Karong panahuna, basin og matukhang ra na siya og iyaha ug anha pa makaamgo. Pero ampo lang basin usbon siya sa Gi­nuo sa laing pamaagi. PAPA JOE (sa inyong tampo ipadala sa papajoesuperb@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 24, 2017.

