Atty Joan, Si Jen-Jen kay amiga sa ako-ang anak. Menor de edad siya. Nisumbong siya sa amo nga na-rape kuno siya. Apan nagpanagana siya ug pasaka ug kaso. Giingnan man gud kuno siya sa akusado nga gamiton niya ang iyang nahibaw-an sa pagka-tao ni Jen-Jen, nga sige ug duol ug mga lalaki ug sige kuno ilis-ilis uyab, para ipakita sa korte nga ang nahitabo sa ilaha kay tinuyo-an ni Jen-Jen, ug dili to rape. Pwede diay na, Atty Joan? Wing Dear Wing, Dili kini mahimo. Ang niagi sa biktima, sexual man o sa sosyal nga aspeto sa iyang kinabuhi, kung dili importante o dili konektado sa binuhatan sa akusado nga gireklamo, kay dili mamahimong dawaton isip ebidensiya sa akusado para ma-dismiss ang kaso. Tataw kini sa atong balaod. Mao kini ang rape shield rule nga gisunod sad sa atong nasud. Sulod sa maong rule, dili mahimong gamitong ebi­densiya sa akusado ang se­xual history o behavior sa bik­tima para ipakita nga dili pagpanglugos ang iyang gibuhat ngadto sa biktima. Kung mapakita nato nga napwersa, gigamitan og threats o intimidation o di ba kaha unconscious si Jen-Jen maong napahimuslan siya sa akusado, walay bili ang iyang se­xual history. Bisan unsa pa ang sexual behavior, Jen-Jen, pero tinuod ug mapatud-an sad jud nga nalugos siya sa akusado, molampos gyud ang kaso o reklamo. Daghang salamat. Atty. Joan (Gikan sa Children's Legal Bureau)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Septembre 28, 2017.

