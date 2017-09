Sugilanon: Katapusang panihapon

Israel G. Ybanez

Mayupay, Quiot, Cebu City WALAY maayong kinatulgan si Paul karong gabhiona. Misamok sa iyang utok ang tugon sa iyang uyab. Gusto sa amahan ni Mae nga ugmang adlawa imbitado siya sa panihapon sa panimalay nilang Mae. “Sunod Dominggo na lang ta mangaligo sa Marigondon, Paul. Gusto man ni Papa Fred nga sa among balay ka manihapon ugma,” matod ni Mae kaganina sa ilang pagpauli gikan sa ilang trabahoan. Wala makatuo si Paul sa iyang nadungog. Duha ka tuig na ang ilang relasyon si Mae, apan wa niya matagamtam ang maayong pagtagad sa amahan ni Mae.

“Unsay nakaon ni papa nimo, Mae, nga nangimbitar mag panihapon?” sukna ni Paul. “Wa siyay rason nga gihatag, Paul. Paundayuni lang si Papa aron magkasuod mo,” ni Mae. Nahinumdoman ni Paul ang daghang Sabado sa iyang pagpamisita kang Mae. Ang maayong pamatasan iyang gibuhat sa ginikanan ni Mae, labi na sa amahan ni Mae. Katahuran maoy una niyang buhaton kang Fred, apan maorag dili makadungog. Way bawos iyang madungog. “Mae, lisura ning Papa Fred nimo. Dili ko tawo sa iyang pagtan-aw,” padayag ni Paul kang Mae. “Paul, pasagdi ang lihok ni Papa aron di maguba ang maayo natong relasyon,” ni Mae. Gitahod ni Paul ang pahimangno ni Mae. Nindot ang dagan sa ilang relasyon nga natagamtaman nila. Ang tanan bunga sa maayo nilang pagsinabtanay. “Silang Papa ug Mama way adlaw nga di maglalis. Maayo untag kini dili mahitabo nato, Paul, kay samok kaayo paminawon,” mao ni ang kabalaka kaniadto ni Mae sa bag-o pa silang uyab. “Mae, malikayan na pinaagi sa pagrespeto sa matag usa nato. Timan-i kini: kon usa nato kayo, kinahanglan ang usa tubig!” matod ni Paul. Dominggo sa hapon. Nag-inusara si Paul nga misimba sa simbahan sa Santa Teresa de Avila Parish, siyudad sa Talisay. Alas singko nga misa maoy iyang gitambungan aron tukma sa panahon sa panihapon human sa santos nga misa. Duol ra ang balay nilang Mae gikan dinhi sa simbahan. Nahingangha si Paul paghiabot niya sa balay nilang Mae. Nagtuo siya nga dunay okasyon karong adlawa. Apan nasayop siya. Maoy iyang nakita ang amahan ni Mae nga adunay gikainom nga tawo. Nahimuot siya kay nakita niya sa unang higayon ang lalake nga naibog kang Mae. Apan nahikatawa siya nga nahinumdom sa gisulti ni Mae kaniya nga ang iyang amahan maoy gipangulitawhan niini. “Papa, manihapon na ta. Andam na ang lamesa,” agda ni Mae. Mihunong sa ilang inom ang amahan ni Mae ug ang nagpailang si Mark ug mitangka sa lamesa. Upat silang nanihapon kay wala pa man moabot ang inahan ni Mae nga tua pa sa ilang tindahan sa Tabunok. Samtang sila nangaon nakita ni Paul ang hambog nga linihukan ni Mark. “Paul, dili ko gusto nga mokaon ka pa dinhi sa balay nilang Sir Fred! Kini na ang katapusan nimong panihapon dinhi. Kana, kon kaantigo kang mauwaw!” pulong ni Mark nga nadutlan na sa espirito sa bino. Wa panumbalinga ni Paul ang mga hambog ni Mark aron malikayan ang kagubot. Human sa ilang panihapon, nanamilit si Paul kang Mae ug sa amahan niini. Mouna siyag pauli kay nagpuot ang iyang dughan sa kalagot kang Mark. Kon di siya makapugong basig matuok niya kini. Pagka sunod adlaw mitunog ang selpon ni Paul. Tawag gikan ni Mae. “Buanga, Paul, uy! Nadisgrasya sa gisakyan niyang motorsiklo si Mark kagabii sa iya nang pagpauli! DOA pag-abot sa ospital,” taho ni Mae. Wa makatingog si Paul sa gibalita ni Mae. Nahimut-okan siya. Ug nahinumdom siya sa pulong ni Mark kagabii bahin sa iyang (Paul) katapusang panihapon. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Septembre 28, 2017.

