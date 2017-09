Tambagi ko Noy Kulas: Gastong relasyon

Dear Noy Kulas, Duna koy dako nga problema karon sa kwarta. Namasin lang ko nga makatambag ka. Just call me Rem, nagtrabaho sa usa ka kompaniya. This is my problem. Sa among department ako ang tigkupot sa kwarta alang sa operations. Unya kay kini laging naa tay uyab ug nagsalig nga maayo ko og sweldo, pataka ra ko og gasto hangtod nga nakadispalko na ko. Noy, niabot na og P60,000 ang akong nagamit sa among funds apan wa ko masakpi kay ako mang natapakan pinaagi sa mga loans. Kining akong uyab gusto magsige mi og panuroy kay mingawon siya nako. Inlove kaayo ko niya ug di ko makabalibad sa iyang gusto. Pero naghatag na nako ni og problema kay wa na koy hapit makuptan sa akong sweldo.Ako na ba lang kaha buwagan ning akong uyab bisan inlove kaayo ko? REM Rem, Okay ra man nang magsige og date, kaon basta duna kay kwarta nga paigo alang nianang mga butanga. Pero kon ang imong budget di makasapal sa imong mga lakaw, imo ning I-limit, di kay magpakanaa ka aron lang ma-impress nimo ang imong uyab. Prangkahi siya pila ang imong makaya aron di siya magdahom nga lawom ang tabay nga tinubdan sa tubig. Lisod na kon imo siyang patuohon o padahumon unya di diay nimo makaya ang kinabuhi niya nga gusto mong puy-an. Mas maayo usab nga samtang wa pa magdugay kaayo ang inyong relasyon, makahibawo na siya nga diha ra diay kutob ang pisi sa imong kwarta. Instead nga mogasto kag maayo karon, imo siyang aghaton nga magtigom mo, instead magsige mo og gasto. At least kon naa kay tinigom ug bisan mabuwagan ka, duna kay nakab-ot- nakatigom kag kwarta pinaagi niya. Pinaagi sab niini, masukod mo kon tinuod ba siyang nahigugma nimo, di kay magsige na lang ka og gasto unya ang ka luho ra diay sa kinabuhi ang iyang giapas. Kon di ka na makahatag sa iyang gusto, anha na diha makita kon tinud-anay bang gugma ang iyaha. Ayaw na pangutang. Pait ra ba ba nang loans, kay lonlon kasakit ray imoha niana. Okay ra nang loan nga gamiton sa negusyo. Ang pait kanang loan nga ihapak ra sab sa utang. NOY KULAS (Alang sa imong problema, e-mail sa kulassuper@sunstar.com.ph ug rojval69@yahoo.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Septembre 28, 2017.

