Piolo sa Citimall Consolacion

SEGURADONG magkaguliyang ang mga tawo sa Citimall Consolacion kay ang bisita way lain kon di si Papa P o Piolo Pascual. Molingaw si Piolo sa iyang mga magdadayeg inig ka alas 3 diin ilunsad usab ang sinehan sa maong mall. Syempre, ang isalida mao ang pelikula ni Piolo ug Toni Gonzaga nga Last Night nga sinulat sa abilidaran nga artista usab nga si Bela Padilla. Bale tulo ka tuig usab una nagkapares pag-usab si Piolo ug Toni. Katapusan nilang pelikula ang Starting Over Again nga nikita sab og dako niadtong 2014. Apil mo sa gimingaw nilang Piolo ug Toni? Panan-aw dayon mo. ● ● ● Nakasaksi ko adtong adlaw nga nanamilit si Atom Araullo sa mga tumatan-aw ug mga kauban niya sa buntagong programang Umagang Kay Ganda. Tungod kuno sa iyang nasinati sa paghimog pelikula ug pag-artista (duna siyay umaabot nga pelikula), napukaw ang iyang hilig sa paghimog pelikula mismo lakip na ang pag-host ug uban pa. Sa dihang nasayran nako nga apil na si Atom sa grupo sa i-Witness sa GMA7 uban nila ni Howie Severino, Jay Taruc ug mga kauban, nakaingon kong ‘pasok sa banga si Atom’ kay angayan siya sa maong programa. Nakahinumdom mo sa iyang coverage sa bagyong Yolanda didto sa Leyte? Mga ingon niining mga kalihukan diay nga may sagol nga kuyawkuyaw, kulbahinam ug uban pa ang gipangita ni Atom. Tan-awon bi. ● ● ● Nagsaulog ang lungsod sa Oslob sa ika-9 nga Municipal Heritage Week gikan niadtong Lunes hangtod karong adlawa. Wa lang damha nga sa pag-abli sa kasaulogan, ang Consul General of China sa Cebu nga si Hon. Shi Yong maoy nahimong pinasidunggang dinapit nga wa magpanuko pagpalanog sa iyang makapadasig nga mensahe. Samtang nagtan-aw ko sa mga niapil sa tigi sa sayaw nga Miligoy de Cebu niadtong Miyerkules, mora kog gidalag balik sa nanglabayng adlaw sa akong pagkasakop kanhi sa Southwestern University Dance Troupe ubos ni Sir Myhc Gonzales. Basta nindot lang ang pag­ka­tudlo ug pag-execute, duna gyuy dani ang karaang sayaw nga iyaha ra ug lahi kay sa mga sayaw sa bag-ong panahon. Hinoon, depende ra pod na kon mahiligon ba sa sayaw ang nitan-aw o dili.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Septembre 29, 2017.

