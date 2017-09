Talk to Papa Joe: Wala mauyoni

Dear Papa Joe, Minyo ko ug adunay mga anak. Kining akong problema common ni sa mga minyo, labi na nga nangipon og puyo. Wala ko nauyoni sa akong mother-in-law tungod sa rason nga maldita kuno ko ug tungod sa akong mga kaliwat sad kay gikan diay ko sa broken family. Pero lately lang nako nahibaw-an nga wa diay ko niya nauyoni. Five years na mi niipon diri una pa ko nakahibaw. Pag first nako og abot diri, awkward kaayo, maorag lahi ra gyud ba. Datu man gud ni sila. Sa uyab pa mi sa akong bana, di man ko tig-arian sa ilaha kay mauwaw man gud ko. Di mi ka suroysuroy, kana bang bonding sa among pamilya lang. Unya kana ganing moadto mi og doktor, ingnon mi nga pamauli mo dayon ha. Akong bana wa man gani panahon nga makig bonding namo. Niabot gyud ang time nga gikasab-an ko niya tungod ra sa duwaan. Sukad sa pagkasaba niya, gusto na unta ko mouli sa amoa. Niingon ko sa akong bana nga gusto ko nga maglain og puyo. Giingnan man ko sa akong bana nga maglain lang kuno ko kay di daw siya makabiya diri. Tambagi ko unsay akong buhaton. Naglakaw ang adlaw, bug-at na kaayo akong gibati. Mananghid na lang ba ko sa iyang mga ginikanan nga mouli na lang ko sa amoa? Maayo gyud ni iyang mama sa atubangan. Kon wala na ang tawo, maoy ibira og estorya. Ma-prove ma kaha ni nako? INDAY Day, Di gyud mo moangat isip pamilya kon naa mo diha magpabilin. Wala man gud nimo sutaa daan sa wala pa mo makasal sa sitwasyon ninyo. Mao nay giingon nga love is blind dayon, ang tubag ana. Ug mao na diha ang mopabuka sa inyong mga mata mao ang kaminyuon. Kon di gyud madala, pa­nanghid og tarong nga mouli ka. Total madala man na nimo ang imong anak. Anha nimo masuta kon mahal ba gyud mo sa imong bana. PAPA JOE (sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Septembre 29, 2017.

