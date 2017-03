Espinoza: Tinuod diay!

CEBU? Pila ka adlaw homan mosulti si Presidente Duterte atol sa pundok sa Philippine Councilors’ League (PCL) nga naa sa 60 ngadto sa 70 por­sento kataas ang operasyon sa ilegal nga drugas dinhi sa Cebu, ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA-7) nagpamatuod sa gisulti sa Presidente. Matod pa ni PDEA-7 Director Yogi Filemon Ruiz 19 nga giingon drug lord ang ila karon gi-monitor dinhi sa Central Visayas human madakpi si Marwin Abelgas, nga giingon maoy mi­sunod sa tunob ni kanhi drug lord Jeffrey “Jaguar” Diaz. Mga 16 ang nia sa Cebu ugt tulo ) sa Bohol, nga mga drug lord ang gi-imbestigahan sa PDEA-7. Wa mohingan si PDEA-7 Director Ruiz sa 19 ka mga giingon nga drug lord diri sa Cebu ug Bohol, nga makabaligya og usa ka kilo nga shabu matag adlaw. Morag kataw-anan ning maong estorya kay atong mahinumduman nga human gibulgar ni Presidente Duterte ang maong storya ang hepe sa kapulisan dinhi sa rehiyon di motuo sa gidaghanon sa mga namaligya ug apektado sa ilegal nga drugas. Ato ba ning sabton nga dunay kasayoran si Presidente Duterte kabahin sa negosyo sa ilegal nga drugas dinhi sa Region 7 nga ang atong kapulisan wa makahibawo? Unsa man diay gibuhat sa intelligence unit sa pulis? Di ba dako man ang intelligence fund sa pulis? Dako kog pagtuo nga gituyo ni Presidente Duterte og butyag sa mga konsehal sa tibuok nasud didto sa Makati city agi og pagpainat sa ilang katu­ngod ug katungdanan sa pagtabang sa atong kapulisan sa pagbuntog sa ilegal nga drugas. Si Franz Sabalones, nga misurender sa miaging tuig ug miangkon nga drug lord ngadto ni PNP Chief Bato dela Rosa sa pagsugod sa kampanya batok sa illegal drugs, gawasnon pa gihapon karon. Si Alvaro “Barok” Alvaro, ang drug lord sa Danao city, naa sa carcel sa Cebu Provincial Jail. Sa pagka karon si Sabalones ug Alvaro na lang ang nailhan nga dagko nga drug lord nga nagpabilin nga buhi. Gawas ni Sabalones, Alvaro ug Abelgas, kinsa kaha ning 16 ka drug lord diri sa Cebu ug tulo didto sa Bohol? Maayo tingale nga ihatag ni Director Ruiz ni Presidente Duterte ang mga ngalan aning 19 ka drug lord diri sa Central Visayas aron siya na mobutyag sa publiko. Kay og si Director Ruiz ang mohingan delikado sa kiha nga libelo. Bisan og naa sa sulod sa prisohan si Barok nagsige gihapon ang negosyo sa shabu. Sa pagronda sa PDEA sa CPDRC, nga nakontrobisya kay gipahubo ang mga piniriso, daghan nga shabu, kwarta, armas ug cellphones ang nasakmit. Di lang ang Presidente apan ang tanan nahingangha na sa kadako sa problema sa ilegal nga drugas. Angayan na nga kitang katawhan mobarog ug motabang na sa atong kapulisan sa gubat batok sa ilegal nga drogas.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 14, 2017.

