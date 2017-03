Mongaya: Kalinaw

ANGAYAN natong sugaton sa pasalamat kining gamayng sidlak sa paglaom nga makab-ot ang kalinaw tali sa kagamhanan ug ang mga rebeldeng Komunista. Pipila ka adlaw human nimando si Presidente Duterte sa kasundalohan nga patagon ang mga kabukiran sa ilang paggukod sa mga sakop sa New People’s Army, nadawat nato kining balita nga nibalik na diay ang panagsabot-sabot alang sa kalinaw didto sa Utrecht, Netherlands. Gawas sa pagbalik sa mga negosasyon, nasabotan sab ang pag-deklarar sa matag habig sa unilateral ceasefire isip preparasyon unya sa pag-deklarar og bilateral ceasefire. Alang kanako, dako kining kalambuan alang sa kalinaw. Kristiyano Usa sa mga rason nganong nagsuporta ko niining peace talks kay mayorya man kitang mga Kristiyano. Matag Pasko, magsigi man kita og panalangin og kalinaw sa kalibotan. “Let there be peace on earth,” mao say awhag ni Papa Francis nga atong giila nga lider sa atong relihiyong Katoliko. Unya, hapit na sab ang Pasko sa Pagkabanhaw. Mao kini ang atong pagsaulog sa kadaugan ni Kristo sa kamatayon ug sa sala. Dako kaayong kalambuan alang sa kalinaw kining nahitabo karon nga nag-angat na ang Kwaresma ug ang Pagbanhaw. Ekonomiya Gawas sa atong pagtuo nga gasa gikan sa Ginuo ang kalinaw, praktikal sab ang kalinaw kon gusto kita molambo ang atong ekonomiya. Tinuod, molambo kuno ang pipila ka sector kon may gubat. Mao kini ang tighimo og mga armas ug ang kurap nga mga opisyal sa armadong kusog. Apan mas daghan ang mabulahan kon moundang na ang gubat ug magkatinabangay na kitang mopalambo sa lain-lain natong mga industriya ug agrikultura labi na sa kabanikanhan. Kon gusto man kitang molambo ang atong ekonomiya ug makatukod na ang kagamhanan sa mga gikinahanglang mga inprastruktura, gi­ki­nahanglan mahuman na ang gubat. Pananglitan, unsaon pag­lambo nato kon pananglit, mangaguba ang kadalanan ug mga taytayan, lakip na ang mga cell sites sa kabanikanhan? Political Settlement Dunay moinsister nga di kasaligan ang mga komunista kay tipik sa ilang ideolohiya ang armadong pakigbisog. Sa akong nahibaw-an, tinu­od nga alang sa mga komunista, ang armadong kusog ang gikinahanglan aron mapukan ang pasistang estado labi na kadtong panahon sa diktadurya ni Marcos. (@anol_cebu sa Twitter)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 14, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.