Nalzaro: Aron lang makakasaba

IKADUHA na kining higa­yon nga mi-deliver ug privilege speech si third district Congresswoman Gwen Garcia didto sa hawanan sa Ubos Balaybalauranan nga nanawagan og House inquiry kabahin sa kondisyon og pagpadagan karon sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) ubos sa administrasyon ni Gov. Junjun Davide 111. Niadtong miaging tuig, sa iyang privilege speech gusto ni Gwen nga adunay House inquiry nga pagahimoon gumikan kay naghitak ang pagpalusot sa illegal nga drugas. Pero wala niya madani ang House leadership nga mapahigayon ang maong House inquiry. Kay gastu baya na. Magdala pa og mga molangkob sa secretariat ug mga congressmen ingon man ilang mga staff nga sakop sa committee nga mo-imbestigar. Ilang plite sa eroplano, pag-estar sa hotel og allowances. Nunot niining kontrobersiya sa pagpahubo sa mga lalaking mga binilanggo atol sa greyhound operation nga gipahigayon sa taga Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7), misakay na usab si Gwen, mi-deliver og privilege speech og subling nanawagan og congressional inquiry. Ambot kon mokombensi na ba niya ang House leadership nga ipahigayon ang House inquiry dinhi. Kay matod pa ni Gwen nga sa iyang administrasyon isip gobernador maayo ang iyang pagpadagan sa maong bilangguan diin na-ila sa tibuok kalibutan ang CPDRC dancing inamates. Apan karon sa administrasyon ni Davide, nagkamuritsing ang pagpadagan sa maong bilangguan. Naghitak ang drugas og uban pang illegal. Gamay ug lokal nga isyo lamang kini nga himoan og House Inquiry. Nagduda ko nga gihimo kini Gwen aron lang makakasaba siya ni Gov. Davide atol sa inquiry. Nasayod naman ta sa atong mga congressman ug mga senador nga sila man ang labing hawod anang House ug Senate investigation. Puwede singkahan, balikason og kasab-an nila ang mga ‘resource speakers’. Unya dili ka makabawos. Kon dili motubag og insakto, puwede nilang ipa-contempt o ipapriso. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 14, 2017.

