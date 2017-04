Diola: Way ligo

Binasi sa Mga Buhat 10:34,37-43; Salmo 118; Taga Colosa 3:1-4; ug Juan 20:1-9 HINUMDOM pa ko sa mga bata pa mi. Gi­kan sa Huwebes hang­tod sa Sabado San­to usa sa among sakripisyo mao nga dili kami maligo. Hilam-os lang. Lami kaayo ning ka­­ligo. Gani kitang mga Pilipino ma­ninguha gyod nga maligo ma­tag adlaw. Ang dipagkaligo timailhan sa pag-unong sa nag-antos ug na­matay nga Jesus. Daghan kaayo tang naandan nga pagabuhaton sa Semana Santa. Gawas sa mga opisyal nga bulohaton sa Simbahan, sa­ma sa hataas nga misa gikan sa Huwebes Santo ngadto sa Bihilya sa Pagkabanhaw, aduna tay mga pagtuo ug mga pagtuotuo. “Usa ka hataas nga misa” kini kay kon makamatikod ta, gikan sa Huwebes Santo ngadto sa Biyernes Santo way katapusang panalangin. Diha pa lang ni ihatag sa katapusan sa Bihilya sa Pagkabanhaw. Sa ato pa, giisip ang tulo ka adlaw nga usa lamang nga kasaulogan. Balikan nato ang way pagkaligo. Ngano man ni? Timailhan ni sa atong gibating kaguol sa pagkamatay ni Jesus. Gani si Jesus mismo ang miingon nga taliabot ang panahon nga kinahanglan magpuasa ang mga dinapit sa kasal kay pagakuhaon ang pamanhunon. Mao ning magpuasa ta sa Biyernes Santo ug mopugong sa mga dagkong katawa ug uban pang mga alegre nga buhat. Sa ebanghelyo ni San Juan sayo pa kaayo sa kadlawon sa unang adlaw sa semana – duha ka punto nga nagasugyot og kabag-ohan – miadto si Simon ug ang disipulo nga gimahal ni Jesus didto sa lubnganan ni Jesus. Nag-una kanila si Maria Magdalena nga nangita sa nawalang lawas ni Jesus. Mabasa nato nga nag-unag abot sa baba sa lubnganan ang kauban ni Simon apan wala kini siya mosulod. Si Simon misulod ug namatikdan niya ang “lino nga nakatag, ug ang panapton nga nahimutang sa iyang ulohan wala nabutang uban sa lino apan nalukot paglahi…” Wa niya kini masabti. Misulod ang laing disipulo, iya kining nakit-an, ug mituo siya. Apan silang duha wa pa “masabti ang Kasulatan nga kinahanglan siya mabanhaw gikan sa mga minatay.” Kining mga detalyeha nagpasabot nga daghang lainlaing ang-ang ang pagtuo. Adunay pagtuo, sama ni Simon, nga dili dayon kakuha sa punto bisan pag gipadalhan na kini og mensahe sa Dios. Naa say pagtuo nga tinukmod sa gugma nga makakita sa punto bisan pag kuwang pa kini sa pagsabot kay, sama sa gisulti sa maong ebanghelyo, wa pa nila malambigit ang ilang pagtuo sa Kasulatan. Kon akoy pasultion daghan kanato mituo bisan pag kuwang ang atong pagsabot kay kuwang pa sa katesismo. Makita nato ang maong pagtuo diha sa Semana Santa. Daghang kaa­yohan ang madangat sa atong Bisita Iglesya, atong pag-apil sa mga prosesyon, sa atong pa­ngom­pisal, ug uban pa. Si Simon Pedro, diha sa mga Buhat sa mga Apostol, nagkugi gyod og pagwali mahitungod kang Cristo. Iyang gidugtong ang mga mahinungdanong yugto sa kinabuhi ni Cristo aron ipaklaro nga si Jesus nga gilansang sa krus mao ang “mohusga sa mga buhi ug sa mga minatay.” Daghan pa tang angay kat-u­nan mahitungod sa atong pag­tuong Katoliko. Gikinahanglan nga magtuon ta sa Bibliya ug sa katesismo sa Simbahan. Sa akong bahin, di na ko kahulat sa Domingo sa Pagkabanhaw ni Cristo aron makaligo na ko.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 16, 2017.

