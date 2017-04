Editoryal: Hinaut naleksyon

KINSA bay magdahom nga moabot ang Abu Sayyaf dinhi sa Central Visayas nga ka layo ra sa Basilan ug Sulu nga maoy ilang base? Gawas nga layo, lisod ang pag-eskapo dinhi tungod sa kadaghan sa mga awtoridad ug ang komunikasyon mas maayo alang sa mga tawo. Apan ang mga intelligence report kaniadto nga lisod tuohan, tinuod gyud diay. Ang nahitabo sa Napo, Inabanga nagmatuod niini. Matod sa Armed Forces of the Philippines (AFP) nga pipila ka mga adlaw sa wa pa ang pagdunggo nila ni Muamar Askali ug kaubanan sa Bohol, nakahibawo na sila nga padung dinhi sa Kabisay-an ang Abu Sayyaf. Duna pa silay gipakatap nga hulagway ni Askali ngadto sa intelligence agencies. Bisan ang embahada sa Estados Unidos ug ubang mga nasod, ilang gipahibawo. Mao ang US Embassy nipahibawo usab sa ilang nationals kabahin sa hulga. Ang hitabo sa Bohol nagpakita sa panginahanglan sa paggasto og dugang alang sa modernisasyon sa militar sa nasod. Kini sama sa igong gidaghanon sa mga barko nga magamit sa pagpatrolya sa kadagatan. Radar nga mabutang sa mga baybayon nga mahimong mata sa Philippine Navy sa pag-monitor sa kadagatan. Abyon usab sa Philippine Air Force nga makapatrolya sa kahanginan aron makasuhid sa kadagatan. Nagpakita usab ang hitabo sa kakompyansa sa mga awtoridad dinhi sa Kabisay-an tungod tingali sa pagtuo nga mahadlok ang Abu Sayyaf nga mosud dinhi. Hinaut pa nga naleksyon na ang mga awtoridad, labi na ang kapulisan ug kasundaluhan, sa nahitabo sa Bohol. Kon duna may ingon niani nga taho, moaksyon gilayon. Tan-awa, bisan pa og napatay sa tropa sa kagamhanan ang lider sa grupo, apan nakadaut na ang hitabo sa turismo sa Sugbo ug Bohol, importanteng tinubdan sa kaban sa nasod.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 16, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.