Mongaya: Gubat sa Bohol

NGILNGIGA sa gubat didto sa Inabangga, Bohol sa miaging Martes. Lalim bay nagsugod alas 5 sa kaadlawon pag Martes ug nadunggan ang katapusang buto mga alas tres sa kaadlawon sa sunod adlaw. Giingon 60 ka mga sakop sa Abu Sayyaf nga naabot sa Inabangga sakay sa tulo ka mga kumpit gikan sa Sulu. Nilawig sila og moabot 300 ka kilometro dayon nisulod sa suba sa Inabangga hangtod naabot sa Barangay Napo Lunes sa buntag. Matod pa, mga high-powered firearms ang ilang dala sa tulo ka kumpit ug nakalugar sila og buhat og mga foxhole. Mao nga nakalahutay gyud sila og pakiggubat bisan pa og nalibutan sila sa 47th Infantry Battalion ug duna pay hisgot nga gi-deploy ang usa ka elite force. Gikataho nga siyam ka mga bomba ang gihulog sa Philippine Air Force. Pagkahuman sa pinusilay, nakit-an ang lawas sa upat ka mga sakop sa Abu Sayyaf. Upat lang kay matod sa mga residente duha sa mga lawas nga na-recover mga sibilyan. Tulo ka sundawo ug usa ka pulis ang namatay sa habig sa kagamhanan. Bitaw, ngilngig gyud kaayo ang gubat sa Bohol. Apan wala pa maesplikar sa militar nganong upat lang ang mga sakop sa Abu Sayyaf ang napatay nga na­a­li­rongan na man kaha ang 60 ka mga sakop sa mga terorista. Pila man gyud diay ang ilang nakaatbang? Usa ka battalion, nga suportado sa Philippine Air Force, nakigpinusilay lang sulod sa mga 22 oras batok sa upat lang ka terorista? Kumpit Unya, asa na man diay ang tulo ka mga kumpit nga ilang gi­sakyan? Nakasibat ba kini sa­kay sa 54 ka mga sakop sa Abu Sayyaf ug kalit nga nahanaw? Kon na-recover man gani sa atong kasundalohan, ayaw ko ingna nga banga ang mga sakop sa media nga wala makakuha bisan og usa ka hulagway. Nakapangutana ko kabahin sa mga kumpit kay daghan man gud ang mga taho-taho nga naa sa Facebook ug pinaagi sa text message nga duna daw kumpit nakit-an sa habagatang bahin sa Sugbo. Duna sab daw nidunggo sa Cordova. Banga-a gyud diay sa atong mga monitoring system nga wala na makakita kon asa na kini sila? Puyo sa balay Sa laing bahin, kon tinuod man nga nisulong ang Abu Say­yaf diha sa Bohol alang sa pag­ha­rong sa mga military sa maong lalawigan, unsa man kaha ang tuyo niini? Mangdagit og mga turista? Diversionary tactic aron di mahibaw-an ang lihok sa ubang mga sakop niini? Aron malugak ang pressure sa militar didto sa Sulu ug Basilan? Kay wala man kitay klarong makuha nga mga klarong tubag, igo na lang ang pamilya nga nagpuyo sa balay. (@anol_cebu sa Twitter)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 16, 2017.

