Nalzaro: ‘Resurrection Sunday’

USAHAY adunay motumaw nga kalibog kon unsa man gyud kining Easter Sunday. Alang sa uban, ang Easter Sunday kabahin kini sa Easter Bunny ug sa Easter Egg Hunt. Apan ang kadaghanan sa katawhan labi pa ang mga Kristiyanos nagtuo nga ang Easter Sunday mao ang paghandum sa pagkabanhaw ni Hesu Kristo human siya mamatay gumikan sa paglansang kaniya sa mga Hudeyo. Unsa may koneksiyon gyud aning mga ‘pakulo’ kabahin sa Easter Bunny ug Easter Egg Hunt? Kon atong i-base sa Bibliya, wala gyud ni koneksiyon niining moderno nga kasaulugan sa Easter Sunday. Pero gipraktis kini karon sa modernong panahon aron sa pag-agni sa ubang mga tinuhuan nga mo­lambigit usab sa ilang kauga­lingon sa pag-selebrar sa ‘pagkabanhaw’ ni Hesu Kristo. Un­ya, nasudlan pod og commer­cialization sa mga ne­gosyante. Ang kusog kaayo nga mo-promote aning Easter Egg Hunt mao ang mga hotels, resorts ug mga shopping malls. Di ba mao man hinoon ang dugukan sa mga tawo. Ang Bibliya nagklaro nga si Hesus nabanhaw sa unang adlaw sa semana, Domingo. (Anaa kana sa Mateo 28:1, Marcus 16:2-9, Lukas 24:1 ug sa Juan 20:1-9). Ang pagkabanhaw ni Hesus maoy una gyud nga gi-selebrar (Mabasa kini sa Corinthians 15). Samtang si Hesus nabanhaw sa adlaw’ng Domingo apan ang pulong nga ‘Easter Sunday’ dili tukma ug angay nga gamiton ug wala kini koneksiyon sa pagkabanhaw ni Hesus. Pero unsa-on man nga mao naman kini ang gigamit sukad pa kaniadtong kanhi-ay’ng pa­nahon. Gani mo-greet man ki­ta sa kadaghanan sa atong mga kabanay, higala ug kaila nga ‘Happy Easter Sunday’. Ang angayan gyud kuno untang gamiton mao ang ‘Resurrection Sunday’ ug dili kay Easter Sunday. Kini kon atong i-base sa Bibliya. Modern naman god kuno kining ‘Easter Sunday’ ug lagi nasakyan sa commercialization. Di gyud kuno unta sagulan og commercialization ang pag-obserbar ning adlaw sa pagkabanhaw ni Hesus. Ah, asa man god ka mangita og kalihukan sa sim­bahan nga wala saguli og commercialization? Pero kining ta­nan, paghandum ug pag-obser­bar. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 16, 2017.

