Editoryal: Taphaw nga pangangkon

Editorial Cartoon by Ariel Itumay

SALUDO ug midayeg kita sa kaisog ug katakos sa atong mga sakop sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug sa pipila usab ka mga tinugyanan sa balaod sa Philippine National Police (PNP) nga nakigbatok sa mga teroristang Abu Sayyaf sa niaging semana didto sa Inabanga, Bohol. Ang pagpakiggubat batok sa mga dautang elemento nga midagsa sa giilang numero unong tourist spot sa nasod miresulta sa kamatayon sa giingong lider sa Abu Sayyaf nga si Abu Rami ug laing upat ka kauban niini. Pero mora man og salikwaot paminawon ning pa­ngangkon ni AFP chief of staff Gen. Eduardo Ano ngadto sa news media nga usa ka dakong kadaugan ang ilang naangkon human nga malampuson nilang napakgang ug napatay ang mga nahisgutang terorista. Matod niya nga safe ug mibalik na ngadto sa normal nga sitwasyon ang lungsod sa Inabanga ug silingang dapit niini sa Bohol human sa ilang pagpakiggubat sa mga Abu Sayyaf. Ambot og unsang kadaugan ang iyang gipasabot nga gawas nga namatyan sab og tulo ka mga sundawo ug usa ka pulis ang habig sa gobiyerno, hangtod karon nagpadayon pa man gani ang ilang paggukod sa laing pito ka mga sakop sa Abu Sayyaf nga anaa gihapon nagtago-tago sa kabukiran sa Bohol. Sa ato pa, kining mga tawhana, naghatag gihapon og dakong hulga sa maong dapit ug kinsay nasayod nga tingali og mokalit lang kini og butho sa mga balay ug managit sa mga inosenting tawo nga maoy himuon nilang paon (simbako lang). Sa laktod nga pagkasulti, dili pa angayan modeklarar si Ge­neral Ano og hingpit nga kadaugan ug saktong seguridad sa Bohol hangtod nga dili pa nila hingpit makuha kining pito ka mga terrorista. Angay sab hinuktokan ni General Ano kon nganong ang US Embassy maoy nakahibawo kalabot sa presensiya sa Abu Sayyaf sa Bohol apan sila mismo wala.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

