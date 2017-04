Espinoza: Sobra sa kumpiyansa

BAHA. Pipila na ka tuig ang nangagi karon pa ko nakasinati og bagyo ug grabre nga uwan human sa kwaresma kon Semana Santa. Sa nanga­ging katuigan, ang pahanon sa Semana Santa mao ang sinugdan sa ting-init hangtud sa sunod buwan. Niadtong gabii sa Sabado hangtud sa buntag sa Dominggo way tuang ang uwan nga dala sa Bagyo Crising nga didto mitugdon sa Samar niadtong Sabado. Tuod, way hangin nga kusog apan, matod pa sa Pagasa, 400,000 ka barel ang gihuwad nga tubig-uwan sa Sugbo. Ang lungsod sa Carmen, Cebu dako ang kadaot ug siyam ang gikataho nga namatay tungod sa kusog nga baha. Ang dakbayan sa Danao naigo usab sa baha og duha ka tawo ang gikataho nga nangawala. Sa way pagbasol ni bisan kinsa, ang nahitabo sa Carmen di malalis nga resulta ni sa sobra nga kumpiyansa sa katawhan ingon man sa mga opisyales sa lungsod ug sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO). Atong mahinumduman nga Signal No. 1 ang Cebu ni­adtong Biyernes. Sa ato pa, nakapangandam na unta ang katawhan labina ang taga norte sa Sugbo nga maigo sa Bagyong Crising nga gikan sa Samar. Tan-awa si Poblacion Brgy. Kon. Helen Maningo. Matod pa sa taho sa SunStar Cebu, wa siya makahibawo nga du­nay bagyo nga moabotay ug moigo sa Eastern Visayas, nga lakip niini ang Cebu. Kitang mga Filipino di malalis nga isog apan kumpiyansador ra kaayo. Sama sa warning sa US Embassy sa mga Amerkano nga likayan ang pagbiyahe sa Bohol ug Cebu tungod sa presensya sa terorista nga Abu Sayyaf, nga gibaliwa lang sa kapulisan apan nahitabo ang pinusilay tali sa atong kapulisan ug kasundalohan batok sa Abu Sayyaf didto sa Inabanga, Bohol. Ang Semana Santa dili rason sa mga opisyales sa atong kagamhanan, labina sa MDRRMO, nga di hatagan og pagtagad ang warning sa Pagasa sa taliabot nga bagyong Crising, nga sa uwahi tropical depression na lang. Matod pa ni Roger Suico, ang opisyal sa Carmen MDRRMO, nga ilang gipasidan-an ang mga taga Carmen nga namuyo duol sa sapa ug suba sa pagbagwit apan wa gipanumbaling ang ilang awhag. Tungod sa mga katalagman nga sige og igo sa mga dapit sa atong nasud, angayan nga kitang katawhan inig kahibawo sa moabotay nga katalagman di na mohuwat pa sa pasidaan gikan sa lokal o nasyonal nga kagamhanan. Ang kadtong mga namuyo sa delikado nga dapit sama sa sapa, suba, ug kabayba­yonan di na kinahanglan nga mohuwat pa sa awhag sa lokal o nasyonal nga kagamhanan.Bakwit dayon sa libre nga dapit.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

