Mongaya: Nagtakuban nga mga pro-Marcos

DAW nag-usab og taktika ang mga pro-Marcos human niadtong grabing backlash kanila sa paglubong sa diktador isip usa ka bayani. Karon na ko nakabantay nga bisan mga grupong pabor kang Presidente Rodrigo Duterte apan anti-Marcos gisugdan na og pintal nga pro-Liberal Party. Lalim bay ang mga Walhon nga nakigsabotsabot og kalinaw sa kagamhanan ug ki­ning mga giingong kanhi sa Wala apan naa sa kagamhanan ni Presidente Duterte gilumpong na man hinuon. Dayon, dili lang Walhon ang itawag kanila, pakapinan pa gyud og dapig sa Liberal Party. Tinuod, hinanggaw ang lo­gic apan naanad na man sila sa pagtuis sa atong kaagi isip nasud. Pila ra man kining pag­lumpong sa pipila ka mga pro-Duterte groups nga Walhon apan pro LP. Ambot kon ingon niini ang ilang gibuhat kay gusto sa mga pro-Marcos nga di mamugna ang usa ka pro-federalism nga kalihokan nga wala silay labot. Basi sa dagan sa peace talks man gud, atong masabot nga kining mga reporma nga giduso sa National Democratic Front (NDF) matuman lang kon masulod unya kini sa bag-ong batakang balaod nga mugnaon aron mahimong federal form ang kagamhanan sa Pilipinas. Laing target sa pipila ka mga pro-Marcos mao kining Kilusang Pagbabago, nga wa man unta kini mamili nga pro o anti-Marcos ba ang magpasakop. Di man sab unta partido nga politikal ang Kilusang Pag­babago apan usa ka kalihokan aron iduso ang social development agenda sa administrasyon. Di man tinuod nga kompetensiya kini sa PDP-Laban sa umaabot nga mga piliay. Hinuon, atong nabantayan nga kining lain-laing mga pro-Duterte groups sa Sugbo nagsugod na sa pagduol sa Kilusang Pagbabago labi na sa pagmugna og halapad nga alyansa alang sa pederalismo. Nagsugod kini niadtong usa ka lider nga giingong pro-Duterte wala mopatukar sa awit nga alang sa pederalismo. Hinuon, gibalikbalik og patukar ang usa ka awit nga nabaniog kaniadtong Edsa 1. Tungod niini, ang mga grupo nga anti-Duterte sa Sugbo tua na paduol sa Kilusang Pagbabago ug ang katapusang konsiyerto alang sa pederalismo, aktibo ang KP didto. Mga mayor Sa laing bahin, nagsigi na kita makadawat og mga istorya-istorya nga dunay mga mayor nga buot magpundok alang sa pagduso sa pederalismo kay wala man makabwelo pag-ayo ang mga pro-Duterte groups tungod sa usa nga way laing opisyo mao ang pagpanghimaraot sa iyang mga kaalyadong mga lider. Alang kanako, mas positibo nga kalambuan kon kining mga mayor na mismo ang mangusog kay sila man ang suweto sa politika. Mas dali sila makamugna kalihokan. Sila sab mismo ang dakog mahimo inig abot sa panahon sa referendum ug sa pagpakanaog sa mga kausaban unya inig human sa referendum. (@anol_cebu sa Twitter)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.