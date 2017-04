Nalzaro: Mo-starring pa gyud si Mike Rama

NAKADAWAT kog text message ug email ni Mr. Cerwin Eviota, usa ka public relations (PR) man, nga nag-imbitar sa mga sakop sa media sa pag-cover sa ipahigayon nga blessing ug inauguration sa bag-ong taytayan sa bukirang barangay Buot-Taop niadtong Domingo. (Karon bag-o giwagtang na ang "Taop." Buot na lang. Wala nay "Taop" kay dili kuno maayo ang maong pulong.)

Ania ang unod sa imbitasyon ni Cerwin. "Citizen Mike Rama asks you to please cover the blessing of new Bout bridge at 11:00 am tomorrow, Easter Sunday, April 16, a major event in the mountain barangay. If you need a transportation we will provide you. Please be at McDonald Escario for the site before 10:00 am tomorrow.’

Akong gitubag si Cerwin nganong si Mike man ang mo-inagurar nga dili naman na siya mayor? Si Vice Mayor Edgardo Labella unta ang angayan mangulo sa inagurasyon kay opisyal man siya sa dakbayan. Si Mike sibilyan naman na.

Akong nahibaw-an nga ka­alyado sa Team Rama ang kapitan sa maong barangay. Bisan kon ang maong proyekto nasugdan atol sa administrasyon ni Rama, dili na siya angayan mag-apil-apil sa maong kalihukan labi pa kon siya gyud ang mo-starring.

Dili man na iyang perso­nal nga kuwarta ni Rama ang gigamit sa pagtukod sa maong proyekto. Of course, pwede man siyang makatambong pero isip ordinaryo nga tawo. Kon dili maka-imbitar ang kapi­tan sa mayor kay Team Rama siya, si Vice Mayor Labella ang angayan maoy ma­ngunay ug inagurar kay siya maoy piniling opisyal.

Ambot ni si Mike Rama nagsige man lang gihapon og saba-saba bisan pildero na. Nagtuo man gihapon siya nga mayor pa siya. Ang ubang mga napilde niadtong miaging eleksiyon nagpakahilum na apan siya nagsige og saba-saba. Magpatawag og presscon ug gani aduna nay radio program. Akong tambag aning Mike mas maayo pang magpakahilum ug unya na mobalik sa pagsaba-saba inig sugod na sa kampaniya sa sunod nga eleksiyon. Tubaga og limpiyohi usa nang imong kaugalingon, Mr. Rama, niining alegasyon mismo ni Pres. Rodrigo Duterte nga drug protector ka. (bobby@sunstar.com.ph)