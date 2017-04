Diputado: Dugang sa kalibog

HANGTOD karon, naglibog pa ang kutaw sa mga tawo – unsa man ang tinuod nga nahitabo sa Inabanga, Bohol? Dihay mga Abu Sayyaf nga miabot, nakit-an sa mga tawo nga armado, gi-report sa kapulisan unya pagkataodtaud, diha nay gira. Matod pa 10 lang ka mga Abu Sayyaf ang diha sa Inabanga. Apan kon tinuod pa kini, sama ra sa mga A-League ang diha. Tiaw bay ang kapulisan sa Inabanga, pun-an pa sa mga SWAT, diha pay gikan sa PIB, gikan sa PNP Region unya diha pay gikan sa Army Brigade nga naka-base sa Bohol plus gipun-an pa og gikan sa Elite Army unit nga sakay sa C-130. Unya migamit pa ang pwersa sa kagamhanan og helicopter gunship, Air Force jet nga mihug og mga bomba, diha pay Armored Personnel Carrier (APC) og uban pa. Unya 10 lang ka tawo ang ilang kontra? Unya napatyan pa ang SWAT ug ang Army? Motuo kaha ang mga tawo nga 10 lang ka buok ang kontra nga Abu Sayyaf? * * * Ako nagtuo nga dihay miscommunication nga nahitabo. Dihay nangutana og pila ka buok ang ilang nakit-an. Pero ang nadungog sa gipangutana og asa nila nakit-an. Ang tubag sa pangutana, Napo (nga usa ka barangay sa Inabanga). Pagka-dungog nga napo (10), mao dayon ang gi-report, dunay napo (10) ka Abu Sayyaf ang nakit-an. * * * Layo ang gigikanan sa mga Abu Sayyaf. Moagi pa sila og lain-laing mga lugar una pa sila moabot sa Bohol. Taas-taas nga oras ang gikinahanglan aron sila moabot sa ilang padulngan. Ngano man nga Bohol man ang ilang gi-rumbo? * * * Kon tan-awon sa mapa, unang malabyan sa mga Abu Sayyaf ang tumoy nga bahin sa Negros Island. Kon ang tuyo mao ang pag-pangidnap og mga foreigner, dunay daghang foreigner sa Negros Oriental. Naa pod sa isla sa Siquijor. O kaha, ang tumoy nga bahin sa Cebu province. Nganong sa Bohol man sila mirumbo? Ug nganong sa Inabanga man, nganong di man sa Panglao? * * * Nagkadaiya ang istorya nga atong nakita og nadungog. Dihay TV station nga nagsulti og live coverage kunohay sa Inabanga apan makita sa footage nga diha ra siya nagbarog sa Rizal Plaza sa Tagbilaran. Dihay mi-report nga padayon ang pagpamomba sa mga kontra sa gobiyerno. Apan ang gikatingad-an sa uban, nganong mamomba man atol sa gabii? Di ba delikado nga mamomba og panahon sa kagabhion tungod kay di man maklaro sa piloto ang iyang hagbongan nga lugar? Labi na kay di pa kaayo moderno ang gamit sa atong Air Force. * * * Matod pa sa balita, gilibutan sa mga sundawo sa kagamhanan ang lugar samtang gigubat ug gibombahan ang lugar aron di makaeskapo ang mga kontra nga Abu Sayyaf. Apan unsay nahitabo? Wa mahibaw-i og diha bay namatay sa mga kontra atol sa pagpamomba. Pasabot, di pa klaro kon napuslan ba ang mga gipabutong bomba. Ang klaro nga nahitabo – nakaeskapo ang matod pa, pito ka mga Abu Sayyaf ug padayon kini nga gipangita karon. Giunsa pag-eskapo nga gilibutan man kaha ang lugar? * * * Pila ka adlaw human sa gira, mipagawas dayon og “All Clear” nga istorya ang kagamhanang probinsiyal sa Bohol. Hasta ang mga kadagkoan sa AFP mihatag usab og “all clear” nga pagpasabot. luwas nga lugar ang Bohol, mas luwas pa gani sa ubang lugar sa kalibutan, matod pa. Apan makalibog kini. Dunay balita nga padayon pa nga gipangita sa mga kasundalohan ug kapulisan ang pito ka mga Abu Sayyaf nga nakaeskapo sa Inabanga. Gani, giawhag ang katawhan nga magmabinantayon ug i-report dayon kon duna silay makit-an nga kadudahang mga tawo sa ilang palibot. Kon mao kini, nganong nagpagawas man og “all clear” nga unta delikado pa man kon di pa madakpan ang mga nakaeskapo nga Abu Sayyaf? Labi na kay mipagawas og pahibawo ang probinsiyal kumander sa PNP Bohol nga dunay posibilidad nga luwason sa mga kaubang Abu Sayyaf ang ilang kauban nga gipangita pa sa Bohol. * * * Gibalita usab nga bisan sa kagubot sa Inabanga, padayon gihapon ang pagbisita sa mga turista sa Panglao ug wa maapektuhi ang gidaghanon sa mga turista. Apan matod pa sa tulo ka mga travel operator, daghan ang mikanselar sa ilang biyahe nga padung sa Bohol. Usa kanila mireklamo kay 10 ka grupo ang wa na modayon sa ilang biyahe padung sa Bohol. Matod pa sa usa, midayon ang pipila ka grupo apan wa na kini molahos pa pag-adto sa Carmen, Bohol. * * * Masabot nato nga gusto panalipdan ang tinuod nga panghitabo aron malikayan ang pag-panic sa mga tawo. Apan husto ba kini nga limdan na lang ang mga tawo sa tinuod nga sitwasyon?

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 19, 2017.

