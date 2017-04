Editoryal: Dunay buslot

Editorial Cartoon by Ariel Itumay

DI maayo nga tilimad-on ang nakaplagan sa Cebu Provincial Anti Drug Abuse Office (CPADAO) nga dunay mga barangay nga ang mga drug surrenderer positibo sa gihimong kalit nga drug test. Kon positibo, nagpasabot kini nga di diay tinuod ang gitaho sa mga barangay official nga wa nay drugs sa ilang dapit. Hinuon, sa 120 ka mga barangay, gikataho nga siyam ang namatud-an nga duna pay drug users tungod sa test nga gipahigayon. Unsa man kaha nga criteria ang gimugna sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7) nga maoy basehan aron madeklarar ang usa ka barangay nga wa nay drugas? Kasaligan ba kaha kini? Kay kon basehan ang resulta sa drug test, di diay tinuod nga libre na gikan sa drugas ang mao nga mga dapit. Sa ato pa, kon way namakak nga mga opisyal, dunay na-ngailad nila. Dunay mga durugistang nagpatuo nga di na sila drug user. O kaha nagtabontabon ang mga opisyal aron madeklarar sila nga libre na sa drugas kunohay. Gikinahanglan nga mohimo og lakang ang CPADAO ug PDEA aron di na kini masubli. Mas maayo nga mohimo og imbestigasyon aron dunay mga opisyal nga manubag pinaagi sa pagpasaka og kaso o pahamtangan og silot kon duna may nakahimo og kalapasan. Gikinahanglan usab nga i-review sa kagamhanan ang ilang mga criteria ug paagi sa pagdeklarar og drug free sa usa ka dapit. Usbon kon unsa may mga kakuwangan sa criteria karon. Kay kon wa pa kiniy buslot, di unta mahitabo kining dakong kauwawan nga nadiskobrehan sa Kapitolyo. Aron di sayonsayunon sa mga opisyal ang pagpadeklarar sa ilang dapit og drug-free, kinahanglan nga sila manubag kon mapalgan nga di tinuod nga wa nay drugas sa ilang barangay.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 20, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.